Independiente Rivadavia es goleado por Aldosivi en Mar del Plata

ST: 25' Centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce para el descuento. 3 a 1
Live Blog Post
01-11-2025 16:14
ST: 24' Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Cervera desató el festejo ante la salida de Lastra. 3 a 0
Live Blog Post
01-11-2025 16:03
ST: 14' Giani ganó la cuerda, tiró centro atrás y Gino encontró la gran respuesta de Lastra
Live Blog Post
01-11-2025 15:59
ST: 9' Aldosivi pegó de nuevo. Palavecino se elevó en las alturas tras llegar desde atrás sin marca en un tiro libre preparado, y la mandó a guardar. 2 a 0
Live Blog Post
01-11-2025 15:49
Arrancó el complemento
Live Blog Post
01-11-2025 15:32
Final del primer tiempo
Live Blog Post
01-11-2025 15:18
PT: 32' Buen centro de Ortega tras la contra, Sartori cabeceó en la puerta del área chica que se fue cerca
Live Blog Post
01-11-2025 15:03
PT: 17' Carranza le tapó un remate a quemarropa de Barbieri, que había capturado el balón que quedó boyando en el área
Live Blog Post
01-11-2025 15:02
PT: 16' Román ejecutó el córner, Rami la desvió y se fue por poquito ante la mala salida de Lastra
Live Blog Post
01-11-2025 14:59
PT: 14' Guzmán combinó con Ceratto, llegó hasta línea final y tiró centro atrás para el remate morido de Giani. Tiene problemas la Lepra por el costado izquierdo
Live Blog Post
01-11-2025 14:56
PT: 10' Córner al segundo palo, cabezazo de Barbieri al techo del arco
Live Blog Post
01-11-2025 14:49
PT: 3' En la continuidad de la accción anterior, centro de Ceratto y gran cabezazo de Giani para mandarla a guardar. 1 a 0
Live Blog Post
01-11-2025 14:48
PT: 2' Gran acción colectiva de Aldosivi, remate de Ceratto y Peinipil la sacó en la línea
Live Blog Post
01-11-2025 14:45
¡Arrancó el partido!
Live Blog Post
01-11-2025 14:28
Formación de Independiente:
Live Blog Post
01-11-2025 14:27
Los once de Aldosivi:
Desde el pitazo inicial se notó la diferencia entre un elenco apretado por la situación en la tabla, al cual no le quedaba otra alternativa que ir a buscar la victoria, y otro que sólo jugaba por cumplir, con la cabeza en otra parte.
Por ese motivo, el local fue mucho más agresivo en el desarrollo del trámite. Apostó al vértigo y la velocidad, y halló rápidamente el camino: atacar por los costados. Así, a los 2’ Guzmán tiró centro desde la izquierda, y Cerato se cerró para rematar y encontrar la pierna salvadora de Peinipil. En la continuidad, el propio Cerato la tiró al área, y Justo Giani ganó en las alturas para marcar el 1 a 0.
Embed
GOLAZO DEL TIBURÓN Cabezazo letal de Justo Giani para el 1-0 de Aldosivi ante Independiente Rivadavia
El Tiburón estuvo cerca de aumentar en varias ocasiones durante la primera mitad, pero le faltó puntería para hacerlo. La más clara fue un córner de Roman que se desvió en Rami, y se perdió por poco. Sin embargo, después de la media hora se pinchó.
La Lepra, por su parte, sufrió por el lado de Bonifacio (se lo notó incómodo de lateral por izquierda), y se ilusionó con algunas jugadas aisladas: un remate de Barbieri que tapó Carranza, y cabezazos del número 20 y de Sartori que pasaron cerquita.
En el complemento Aldosivi volvió a lastimar por la vía aérea cuando todavía se armaba la historia. A los 10', Serrago ejecutó un buen tiro libre al segundo palo, Mottes la metió al medio y Palavecino entró por detrás de todos sin ninguna marca para estampar el cabezazo letal.
Embed
DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA ES GOL Jugada preparada de Aldosivi y Palavecino anotó el 2-0 ante Independiente Rivadavia
La respuesta de Alfredo Berti fue contundente, y mandó un mensaje a propios y extraños. Mandó al campo a Sebastián Villa y Alex Arce, con la intención de levantar cabeza y no despedirse tan pronto de la posibilidad de clasificar a algún certamen internacional.
Las modificaciones y el lógico cansancio de Aldosivi provocaron que la pelota cambie de dueño, pasando a ser casi dominio exclusivo del Azul. Sin embargo, cuando parecía levantar cabeza llegó la frutilla del postre. Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Cervera desató el festejo ante la salida de Lastra.
Independiente no se quiso dar por vencido, y al minuto descontó con el centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce.
Formaciones de Aldosivi - Independiente Rivadavia:
Cambios: ST: 7' A. Palavecino por Guzmán (A), 10' M. Amarfil por Tonetto (I) , 10' M. Bergara por Ortega (I), 16' S. Villa por Sartori (I) , 16' A. Arce por Barbieri (I) 21' T. Cervera por Rami (A), 21' R. González por Serrago (A), 22' P. Souto por Bonifacio (I), I. Gerrico por (A)
Minuto a minuto y estadísticas:
Embed
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.