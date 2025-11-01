Independiente Rivadavia es goleado por Aldosivi en Mar del Plata

Live Blog Post ST: 25' Centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce para el descuento. 3 a 1 Live Blog Post ST: 24' Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Cervera desató el festejo ante la salida de Lastra. 3 a 0 Live Blog Post ST: 14' Giani ganó la cuerda, tiró centro atrás y Gino encontró la gran respuesta de Lastra Live Blog Post ST: 9' Aldosivi pegó de nuevo. Palavecino se elevó en las alturas tras llegar desde atrás sin marca en un tiro libre preparado, y la mandó a guardar. 2 a 0 Live Blog Post Arrancó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 32' Buen centro de Ortega tras la contra, Sartori cabeceó en la puerta del área chica que se fue cerca Live Blog Post PT: 17' Carranza le tapó un remate a quemarropa de Barbieri, que había capturado el balón que quedó boyando en el área Live Blog Post PT: 16' Román ejecutó el córner, Rami la desvió y se fue por poquito ante la mala salida de Lastra Live Blog Post PT: 14' Guzmán combinó con Ceratto, llegó hasta línea final y tiró centro atrás para el remate morido de Giani. Tiene problemas la Lepra por el costado izquierdo Live Blog Post PT: 10' Córner al segundo palo, cabezazo de Barbieri al techo del arco Live Blog Post PT: 3' En la continuidad de la accción anterior, centro de Ceratto y gran cabezazo de Giani para mandarla a guardar. 1 a 0 Live Blog Post PT: 2' Gran acción colectiva de Aldosivi, remate de Ceratto y Peinipil la sacó en la línea Live Blog Post ¡Arrancó el partido! Live Blog Post Formación de Independiente: image Live Blog Post Los once de Aldosivi: image Desde el pitazo inicial se notó la diferencia entre un elenco apretado por la situación en la tabla, al cual no le quedaba otra alternativa que ir a buscar la victoria, y otro que sólo jugaba por cumplir, con la cabeza en otra parte.

Por ese motivo, el local fue mucho más agresivo en el desarrollo del trámite. Apostó al vértigo y la velocidad, y halló rápidamente el camino: atacar por los costados. Así, a los 2’ Guzmán tiró centro desde la izquierda, y Cerato se cerró para rematar y encontrar la pierna salvadora de Peinipil. En la continuidad, el propio Cerato la tiró al área, y Justo Giani ganó en las alturas para marcar el 1 a 0.

GOLAZO DEL TIBURÓN Cabezazo letal de Justo Giani para el 1-0 de Aldosivi ante Independiente Rivadavia



El Tiburón estuvo cerca de aumentar en varias ocasiones durante la primera mitad, pero le faltó puntería para hacerlo. La más clara fue un córner de Roman que se desvió en Rami, y se perdió por poco. Sin embargo, después de la media hora se pinchó.

La Lepra, por su parte, sufrió por el lado de Bonifacio (se lo notó incómodo de lateral por izquierda), y se ilusionó con algunas jugadas aisladas: un remate de Barbieri que tapó Carranza, y cabezazos del número 20 y de Sartori que pasaron cerquita.

En el complemento Aldosivi volvió a lastimar por la vía aérea cuando todavía se armaba la historia. A los 10', Serrago ejecutó un buen tiro libre al segundo palo, Mottes la metió al medio y Palavecino entró por detrás de todos sin ninguna marca para estampar el cabezazo letal.



DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA ES GOL Jugada preparada de Aldosivi y Palavecino anotó el 2-0 ante Independiente Rivadavia

La respuesta de Alfredo Berti fue contundente, y mandó un mensaje a propios y extraños. Mandó al campo a Sebastián Villa y Alex Arce, con la intención de levantar cabeza y no despedirse tan pronto de la posibilidad de clasificar a algún certamen internacional. Las modificaciones y el lógico cansancio de Aldosivi provocaron que la pelota cambie de dueño, pasando a ser casi dominio exclusivo del Azul. Sin embargo, cuando parecía levantar cabeza llegó la frutilla del postre. Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Cervera desató el festejo ante la salida de Lastra. Independiente no se quiso dar por vencido, y al minuto descontó con el centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce. Formaciones de Aldosivi - Independiente Rivadavia: Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani, Franco Rami. DT: Guillermo Farré. Independiente: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomás Ortega, Leonel Bucca; Juan Ignacio Barbieri, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Datos del partido: Estadio: José María Minella Árbitro: Jorge Baliño VAR: Álvaro Carranza Goles: PT: 3' Justo Giani (A), 10' Agustín Palavecino (A), 24' Tobías Cervera (A), 25' Alex Arce (I) Cambios: ST: 7' A. Palavecino por Guzmán (A), 10' M. Amarfil por Tonetto (I) , 10' M. Bergara por Ortega (I), 16' S. Villa por Sartori (I) , 16' A. Arce por Barbieri (I) 21' T. Cervera por Rami (A), 21' R. González por Serrago (A), 22' P. Souto por Bonifacio (I), I. Gerrico por (A) Minuto a minuto y estadísticas: