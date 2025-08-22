Independiente Rivadavia empata con Tigre por la Liga Profesional

Tigre e Independiente Rivadavia juegan en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Alfredo Berti necesita urgente sumar un triunfo, ya que ganó un sólo juego de cinco hasta el momento. Viene de caer ante Boca en el estadio Malvinas Argentinas por 3-0.

Live Blog Post ST: 11' Tigre apuró un lateral, Soto tiró un centro y González remató afuera desde la medialuna del área Live Blog Post ST: 7' Disparo desviado de Saralegui. Avisó de nuevo Tigre Live Blog Post ST: 5' Cabrera la armó al pelearla contra varios rivales, cedió para Oviedo que remató débil Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 43' Jabes Saralegui tiró un centro venenoso que se cerró más de la cuenta, y Centurión la mandó al córner

Live Blog Post PT: 42' Tiro de esquina llovido al corazón del área de Cabrera que conectó de cabeza Cardona, exigiendo la respuesta de Centurión Live Blog Post PT: 26' El VAR instó la revisión porque la pelota pegó en el brazo de Costa, y Lobo Medina lo anuló. Siguen 0 a 0 Live Blog Post PT: 26' ¡Gol de la Lepra! A la salida de un córner, Gómez recibió un rebote y sacó un disparo que se le escapó a Zenobio para el 1 a 0 Live Blog Post PT: 15' Dominio de balón de Tigre, aunque sin demasiada peligrosidad en los metros finales. Live Blog Post ¡Empezó el partido! Live Blog Post La formación de Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Arias, Cardona, Álvarez; González, Saralegui, Cabrera; Oviedo, Russo. Live Blog Post Los once de la Lepra: Centurión; Bonifacio, Villlalba, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Amarfil, Retamar; Villa, Sartori. Con el planteo inicial de cinco defensores en el fondo y tres volantes, Alfredo Berti intentó ganar en solidez defensiva, y apostó a salir rápido con Bonifacio y Gómez. Sin embargo, por momentos pareció que sobraban centrales para marcar a Russo y faltaban mediocampistas para disputarle la posesión al local.

Debido a eso, a la Lepra le costó mucho conectar con Villa y Sartori. Quedaron aislados, luchando en inferioridad numérica. Sin embargo, lo que no llegó a través del juego asociado se destrabó por la siempre importante pelota parada.

Fue a los 27’, cuando en la salida de un córner Luciano Gómez capturó el rebote y sacó un disparo que se le escapó increíblemente a Zenobio. Pero el grito quedó ahogado por Lobo Medina, que lo anuló a instancias del VAR por mano de Costa en la acción previa.

Así fue el gol anulado a la Lepra: Por esta mano de Costa Martínez, el gol de Luciano Gómez no contó para Independiente Rivadavia vs. Tigre. Todo 0-0 en Victoria.



Ese tanto, que no subió al marcador, dio lugar a un pasaje más que positivo para la visita, crecido en intensidad y dispuesto a arrinconar a su rival con centros cruzados. Llegó a tener cuatro córners en igual cantidad de minutos, e hizo méritos para adelantarse. Tigre recién pudo salir del sofocón en el cierre de la etapa inicial, también a través de una pelota parada. En este caso, el cabezazo de Cardona encontró la excelente respuesta de Centurión. El 1 también descolgó un centro venenoso de Saralegui. Así se fueron al descanso. Formaciones de Tigre - Independiente Rivadavia: Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Santiago González, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villlalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Nicolás Retamar; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Datos del partido: Árbitro: Luis Lobo Medina VAR: Nazareno Arasa Estadio: José Dellagiovanna (Victoria) Minuto a minuto y estadísticas: