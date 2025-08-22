Independiente Rivadavia empata con Tigre por la Liga Profesional

ST: 11' Tigre apuró un lateral, Soto tiró un centro y González remató afuera desde la medialuna del área
22-08-2025 21:11
ST: 7' Disparo desviado de Saralegui. Avisó de nuevo Tigre
22-08-2025 21:08
ST: 5' Cabrera la armó al pelearla contra varios rivales, cedió para Oviedo que remató débil
22-08-2025 21:03
Empezó el complemento
22-08-2025 20:46
Final del primer tiempo
22-08-2025 20:43
PT: 43' Jabes Saralegui tiró un centro venenoso que se cerró más de la cuenta, y Centurión la mandó al córner
22-08-2025 20:42
PT: 42' Tiro de esquina llovido al corazón del área de Cabrera que conectó de cabeza Cardona, exigiendo la respuesta de Centurión
22-08-2025 20:29
PT: 26' El VAR instó la revisión porque la pelota pegó en el brazo de Costa, y Lobo Medina lo anuló. Siguen 0 a 0
22-08-2025 20:25
PT: 26' ¡Gol de la Lepra! A la salida de un córner, Gómez recibió un rebote y sacó un disparo que se le escapó a Zenobio para el 1 a 0
22-08-2025 20:14
PT: 15' Dominio de balón de Tigre, aunque sin demasiada peligrosidad en los metros finales.
22-08-2025 19:59
¡Empezó el partido!
22-08-2025 19:44
La formación de Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Arias, Cardona, Álvarez; González, Saralegui, Cabrera; Oviedo, Russo.
22-08-2025 19:35
Los once de la Lepra: Centurión; Bonifacio, Villlalba, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Amarfil, Retamar; Villa, Sartori.
Con el planteo inicial de cinco defensores en el fondo y tres volantes, Alfredo Berti intentó ganar en solidez defensiva, y apostó a salir rápido con Bonifacio y Gómez. Sin embargo, por momentos pareció que sobraban centrales para marcar a Russo y faltaban mediocampistas para disputarle la posesión al local.
Debido a eso, a la Lepra le costó mucho conectar con Villa y Sartori. Quedaron aislados, luchando en inferioridad numérica. Sin embargo, lo que no llegó a través del juego asociado se destrabó por la siempre importante pelota parada.
Fue a los 27’, cuando en la salida de un córner Luciano Gómez capturó el rebote y sacó un disparo que se le escapó increíblemente a Zenobio. Pero el grito quedó ahogado por Lobo Medina, que lo anuló a instancias del VAR por mano de Costa en la acción previa.
Así fue el gol anulado a la Lepra:
Embed
Por esta mano de Costa Martínez, el gol de Luciano Gómez no contó para Independiente Rivadavia vs. Tigre. Todo 0-0 en Victoria.
Ese tanto, que no subió al marcador, dio lugar a un pasaje más que positivo para la visita, crecido en intensidad y dispuesto a arrinconar a su rival con centros cruzados. Llegó a tener cuatro córners en igual cantidad de minutos, e hizo méritos para adelantarse.
Tigre recién pudo salir del sofocón en el cierre de la etapa inicial, también a través de una pelota parada. En este caso, el cabezazo de Cardona encontró la excelente respuesta de Centurión. El 1 también descolgó un centro venenoso de Saralegui. Así se fueron al descanso.
Formaciones de Tigre - Independiente Rivadavia:
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Santiago González, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.