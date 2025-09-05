Independiente Rivadavia empata con Tigre en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Tigre juegan en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El vencedor se medirá en la próxima fase ante el ganador de la llave Racing Club vs. River Plate.
Independiente Rivadavia iguala 1 a 1 por los cuartos de final de la Copa Argentina en busca de un lugar en semifinales en Rosario.
22:24
22:18
22:16
21:58
21:54
21:49
21:46
21:42
21:37
21:32
21:30
21:26
21:12
20:42
Independiente Rivadavia y Tigre juegan en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El vencedor se medirá en la próxima fase ante el ganador de la llave Racing Club vs. River Plate.
El primer tiempo se dividió en dos pasajes muy claros, con dominio repartido para cada elenco. Arrancó mejor la Lepra, que se apoyó en la visión de juego de Sebastián Villa. El Colombiano se tiró unos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón, y ubicarse como lanzador.
Así llegó el gol de Matías Fernández sobre 14 minutos, que definió cruzado con clase luego de una habilitación de Villa y venció la resistencia de Felipe Zenobio. Pocos minutos más tarde el capitán tuvo el segundo, pero su remate salió por encima del travesaño.
En el mejor momento de la Lepra, Tigre alcanzó el empate. Fue a los 20’, a través de una avivada en un tiro libre jugado rápido, que encontró a Jabes Saralegui con tiempo y espacio para cargar la barra de potencia y romperle el arco a Centurión.
El ímpetu Azul duró diez minutos más, con dominio de la pelota y dos chances claras desde los pies de Villa. Primero ejecutó un córner al primer palo, Sartori anticipó y el arquero repelió; luego, centro desde muy lejos que Sartori bajó, y que finalizó con un disparo venenoso de Fernández.
El Matador de Victoria mejoró en la recta final de la etapa inicial, y se acercó al segundo con dos remates de Romero que salieron desviados, y otros dos seguidos de Álvarez.