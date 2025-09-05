Independiente Rivadavia empata con Tigre en la Copa Argentina

Live Blog Post ST: 6' Remate de media distancia de González a las manos de Centurión Live Blog Post ST: 2' Tiro de esquina, Barrionuevo cabeceó, Centurión la contuvo Live Blog Post Arrancó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 42' Álvarez tuvo dos oportunidades seguidas por el costado derecho. El primer disparo pegó en un defensor, y en la siguiente la tiró por encima del travesaño Live Blog Post PT: 37' Pelotazo largo para Romero, que remató cruzado apenas por encima del travesaño Live Blog Post PT: 34' Disparo de Romero desviado Live Blog Post PT: 30' Villa centro largo, Sartori la bajó, Fernández remató, arquero al córner

Live Blog Post PT: 25' Tiro de esquina de Villa, Sartori anticipó en el primer palo y Zenobio la mandó al córner Live Blog Post PT: 20' ¡Gol de Tigre! El Matador la jugó rápido en un tiro libre, Saralegui cargó la barra de potencia desde afuera del área y superó a Centurión. Live Blog Post PT: 18' Remate de Sebastián Villa desviado tras triangulación de los ofensivos Live Blog Post PT: 14' ¡Gol de la Lepra! Matías Fernández definió cruzado y superó a Zenobio tras habilitación de Villa. 1 a 0 arriba el Azul Live Blog Post ¡Empezó el partido! Live Blog Post Formaciones de los equipos confirmadas: image El primer tiempo se dividió en dos pasajes muy claros, con dominio repartido para cada elenco. Arrancó mejor la Lepra, que se apoyó en la visión de juego de Sebastián Villa. El Colombiano se tiró unos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón, y ubicarse como lanzador.

Fernández abrió la cuenta para Independiente Rivadavia: Embed ¡LA LEPRA MENDOCINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 14', Fernández marcó el 1-0 ante Tigre. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/LLEJeaqqIp — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2025 Así llegó el gol de Matías Fernández sobre 14 minutos, que definió cruzado con clase luego de una habilitación de Villa y venció la resistencia de Felipe Zenobio. Pocos minutos más tarde el capitán tuvo el segundo, pero su remate salió por encima del travesaño.

En el mejor momento de la Lepra, Tigre alcanzó el empate. Fue a los 20’, a través de una avivada en un tiro libre jugado rápido, que encontró a Jabes Saralegui con tiempo y espacio para cargar la barra de potencia y romperle el arco a Centurión.

El empate de Jabes Saralegui para Tigre: Embed ¡GOLAZO DE TIGRE!



El ímpetu Azul duró diez minutos más, con dominio de la pelota y dos chances claras desde los pies de Villa. Primero ejecutó un córner al primer palo, Sartori anticipó y el arquero repelió; luego, centro desde muy lejos que Sartori bajó, y que finalizó con un disparo venenoso de Fernández. El Matador de Victoria mejoró en la recta final de la etapa inicial, y se acercó al segundo con dos remates de Romero que salieron desviados, y otros dos seguidos de Álvarez.