vivo

Independiente Rivadavia empata con Tigre en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia iguala 1 a 1 por los cuartos de final de la Copa Argentina en busca de un lugar en semifinales en Rosario.

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

ST: 6' Remate de media distancia de González a las manos de Centurión

Live Blog Post

ST: 2' Tiro de esquina, Barrionuevo cabeceó, Centurión la contuvo

Live Blog Post

Arrancó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 42' Álvarez tuvo dos oportunidades seguidas por el costado derecho. El primer disparo pegó en un defensor, y en la siguiente la tiró por encima del travesaño

Live Blog Post

PT: 37' Pelotazo largo para Romero, que remató cruzado apenas por encima del travesaño

Live Blog Post

PT: 34' Disparo de Romero desviado

Live Blog Post

PT: 30' Villa centro largo, Sartori la bajó, Fernández remató, arquero al córner

Live Blog Post

PT: 25' Tiro de esquina de Villa, Sartori anticipó en el primer palo y Zenobio la mandó al córner

Live Blog Post

PT: 20' ¡Gol de Tigre! El Matador la jugó rápido en un tiro libre, Saralegui cargó la barra de potencia desde afuera del área y superó a Centurión.

Live Blog Post

PT: 18' Remate de Sebastián Villa desviado tras triangulación de los ofensivos

Live Blog Post

PT: 14' ¡Gol de la Lepra! Matías Fernández definió cruzado y superó a Zenobio tras habilitación de Villa. 1 a 0 arriba el Azul

Live Blog Post

¡Empezó el partido!

Live Blog Post

Formaciones de los equipos confirmadas:

image

El primer tiempo se dividió en dos pasajes muy claros, con dominio repartido para cada elenco. Arrancó mejor la Lepra, que se apoyó en la visión de juego de Sebastián Villa. El Colombiano se tiró unos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón, y ubicarse como lanzador.

Fernández abrió la cuenta para Independiente Rivadavia:

Embed

Así llegó el gol de Matías Fernández sobre 14 minutos, que definió cruzado con clase luego de una habilitación de Villa y venció la resistencia de Felipe Zenobio. Pocos minutos más tarde el capitán tuvo el segundo, pero su remate salió por encima del travesaño.

En el mejor momento de la Lepra, Tigre alcanzó el empate. Fue a los 20’, a través de una avivada en un tiro libre jugado rápido, que encontró a Jabes Saralegui con tiempo y espacio para cargar la barra de potencia y romperle el arco a Centurión.

El empate de Jabes Saralegui para Tigre:

Embed

El ímpetu Azul duró diez minutos más, con dominio de la pelota y dos chances claras desde los pies de Villa. Primero ejecutó un córner al primer palo, Sartori anticipó y el arquero repelió; luego, centro desde muy lejos que Sartori bajó, y que finalizó con un disparo venenoso de Fernández.

El Matador de Victoria mejoró en la recta final de la etapa inicial, y se acercó al segundo con dos remates de Romero que salieron desviados, y otros dos seguidos de Álvarez.

Minuto a minuto y estadisticas

Embed

Te puede interesar

Fabrizio Sartori, autor del primer gol de Independiente Rivadavia.   

Liga Profesional: Independiente Rivadavia ganó un partidazo y se metió en zona de copas

Por Sergio Faria
El arquero azul fue pieza clave en el triunfo de la Lepra frente al Bicho en el Parque y se ganó una de las mayores ovaciones de la hinchada.

Liga Profesional: Ezequiel Centurión, el pilar de Independiente Rivadavia en la victoria frente a Argentinos

Por Sergio Faria
Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia sueña con vencer a Tigre y meterse en las semifinales. 

Copa Argentina: cómo comprar las entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre en Rosario

Por Redacción Deportes