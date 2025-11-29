Hockey Césped: Inició el tercer cuarto y Los Tordos gana por la cuenta mínima

En instantes arrancará la final del torneo de Clausura de Hockey Césped, entre Banco de Mendoza y Los Tordos.

La inicial de Los Tordos es:

Las once de Banco Mendoza serán :

Los equipos ya ingresaron al azul gramados sintético del estadio Ciudad de Godoy Cruz.

Banco Mendoza ganó el sorteo y Josefina Francisco le pegará a la bocha. ¡Inició el partido!

1'30'' Primer ingreso al área de Los Tordos y logra su primer corto!

4' ¡Y ahi no más, el segundo corto! y otro corto más para Los Tordos! Goool de Los Tordos: manuela Quevedo quiebra el cero a cero! Todo está 1 a 0 Para Los Tordos.

8' le costó armarse a las chicas de Banco, después del gol. Pero Milazzotto tuvo un disparo, que se fue a penas desviado.

14'30'' Córner corto Para Banco Mendoza, generado por Vera, es el primero para las Huestes de Chacras y ahí no más hubo otra jugada fija para "CPBM", pero fue bien defendida por Los Tordos.

Baja el telón, para el primer lapso. Todo termina 1 a 0 a favor de Los Tordos

¡Inicia el segundo cuarto!

3'30'' ¡Córner corto para Banco Mendoza! fue en els egundo ingreso al área de las Tricolores de Chacras. Y ahí no más hubo otro corto para las de Ghilardi.

6'30'' Amparo González muy movediza en el área rival. Pero en Banco Mendoza tienen a Fernández Ruzo, que tampoco le escapa al dribling y las buenas jugadas.

Muy buen trabajo, además, de Sol Aguirre entre las Bancarias y Belén Placeres entre las chicas Torditas.

Fin para el segundo cuarto, que fue mucho más parejo que el primero, y el partido continua 1 a 0 a favor del club Los Tordos.

¡Empieza el tercer cuarto!