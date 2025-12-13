vivo

Hay prórroga para definir al campeon entre Racing Club y Estudiantes de La Plata

Racing Club y Estudiantes de La Plata igualan 1 a 1 en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci
Live Blog Post

Empezó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo del alargue

Racing 1 - Estudiantes 1

Live Blog Post

1TE: 12' Racing respondió

Colombo recibió en tres cuartos de campo, se acomodó y sacó un disparo que se perdió alto

Live Blog Post

1TE: 8' Casi pega el Pincha

Cetré dejó en el camino a Martirena, tiró centro y Alario anticipó apenas desviado

Live Blog Post

Comenzó la prórroga

Se juegan 30 minutos más en Santiago del Estero

Live Blog Post

ST: 47' ¡Gol de Estudiantes!

José Sosa metió un gran centro en un tiro libre, y Guido Carrillo se elevó para marcar el 1 a 1

Embed
Live Blog Post

ST: 35' ¡Golazo de Racing!

González Pirez la peinó, Maravilla Martínez la peleó y ganó ante Núñez, eludió a Muslera y la picó para el 1 a 0

Embed
Live Blog Post

ST: 30' Trámite aburrido

Ambos bajaron la intensidad, y el partido se tornó sin chances delante de los arqueros

Live Blog Post

ST: 5' Se lo perdió Estudiantes

Cetré recuperó en el círculo central y abrió para Palacios. Tiago tiró centro y Carrillo se anticipó a Mura, pero sin puntería

Live Blog Post

¡Empezó el segundo tiempo!

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Racing 0 - Estudiantes 0

Live Blog Post

PT: 44' Cetré probó

El colombiano recibió tras una buena serie de toques de primera en campo contrario, y encontró bien parado a Cambeses

Live Blog Post

PT: 29' El Pincha casi se pone en ventaja

Román Gómez habilitó a Guido Carrillo, que fusiló a quemarropa a Cambeses. El arquero la mandó al córner

Live Blog Post

PT: 24' Estudiantes tuvo la suya

Medina capturó en tres cuartos, condujo y tocó para Palacios, que remató alto

Live Blog Post

PT: 14' Otra vez la Academia

Duvan Vergara enganchó en el vértice del área grande, y remató débil. En la siguiente, el colombiano recuperó en salida y disparó apenas afuera

Live Blog Post

PT: 12' Avisó Racing

Vergara controló y tocó para Nardoni, que sacó un remate desviado

Live Blog Post

Empezó el partido

Ya juegan Racing y Estudiantes

Live Blog Post

Estudiantes confirmó la formación:

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Guido Carrillo

Live Blog Post

Confirmados los once de Racing:

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

Live Blog Post

Juan Sebastián Verón, presente en la popular de Estudiantes:

Juan Sebastián Verón
Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

La Academia empezó algo mejor, con el dominio del balón y la tranquilidad para esperar el momento adecuado para golpear. En esos primeros instantes, el que se destacó sobre el resto fue Duván Vergara.

En el lapso de cinco minutos, el colombiano habilitó a Nardoni que remató alto, y tuvo dos disparos consecutivos desde el vértice del área grande. Sin embargo, pareció que le faltó compañía para poder trasladar ese ímpetu al marcador.

Por el contrario, lo mejor del Pincha se produjo después de los 20 minutos. Tardó en acomodarse en el terreno, y halló la fórmula con pelotas largas y la disputa de la segunda acción. Así, Medina capturó y tocó para Palacios, que probó desviado. Luego fue Gómez el que le cedió el balón a Guido Carrillo, aunque el delantero no pudo vencer la resistencia de Cambeses. El arquero también le contuvo un remate a Edwuin Cetré.

La segunda mitad amagó con encenderse, debido a que sólo transcurrían 5 minutos cuando Cetré recuperó en el círculo central y abrió para Palacios, Tiago tiró centro y Carrillo se anticipó a Mura, pero sin puntería. Pero a partir de allí el trámite entró en una meseta, ninguno de los dos aceleró, y pasó un buen tiempo hasta contar con otra chance que rompa la modorra.

Embed

Sin embargo, la espera valió la pena. A los 35', González Pirez peinó hacia atrás un balón aéreo, Adrián Martínez y Santiago Núñez fueron a pelearla, y ganó el de Racing, que quedó con ventaja para acomodarse en el área, enganchar ante Muslera y picarla. Golazo de otro partido. Golazo de campeonato.

Luego del gol, Gustavo Costas metió cambios para cerrar el encuentro. Mandó al campo a Martirena y Pardo, y sacó a Mura y Vergara. Así, armó una línea de cinco para contener los ingresos de José Sosa, Meza, Benedetti y Lucas Alario en Estudiantes, que no se dio por vencido y lo fue a buscar perdido por perdido.

Esa ambición del conjunto platense rindió sus frutos en la agonía, cuando el Principito metió un gran centro en un tiro libre, y Guido Carrillo se elevó entre un mar de rivales para marcar el 1 a 1. Un tanto de fabricación Pincha, con dos leyendas surgidas del club apareciendo cuando se los necesitaba para mandar la final al alargue.

Embed

Formaciones de Racing vs. Estudiantes de La Plata:

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Árbitro: Nicolás Ramírez

Goles: ST: 35' Adrián Martínez (R), 47' Guido Carrillo (E)

Cambios: ST: 28' J. Tobio Burgos por Palacios (E), 30' T. Conechny por Solari (R), 30' A. Fernández por Almendra (R), 37' E. Meza por Gómez (E), 37' L. Alario por Piovi (E), 41' G. Martirena por Mura (R), 41' F. Pardo por Vergara (R) 44' G. Benedetti por Arzamendia (E), 44' J. Sosa por Medina (E), 1TE: 5' F. Rodríguez por Núñez (E), 10' B. Zuculini por Nardoni (R)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón desafía a AFA desde la popular de Estudiantes de La Plata

Por Emanuel Cenci
Con Gustavo Costas al mando, Racing Club va por otro título.

Gustavo Costas va por otro grito de gloria con Racing Club

Por Redacción Deportes
Eduardo Domínguez va en busca de otro título con Estudiantes de La Plata.

Los títulos del gran DT de Estudiantes de La Plata: Eduardo Domínguez

Por Redacción Deportes