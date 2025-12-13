Hay prórroga para definir al campeon entre Racing Club y Estudiantes de La Plata

Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo del alargue Racing 1 - Estudiantes 1 Live Blog Post 1TE: 12' Racing respondió Colombo recibió en tres cuartos de campo, se acomodó y sacó un disparo que se perdió alto Live Blog Post 1TE: 8' Casi pega el Pincha Cetré dejó en el camino a Martirena, tiró centro y Alario anticipó apenas desviado Live Blog Post Comenzó la prórroga Se juegan 30 minutos más en Santiago del Estero Live Blog Post ST: 47' ¡Gol de Estudiantes! José Sosa metió un gran centro en un tiro libre, y Guido Carrillo se elevó para marcar el 1 a 1 Embed ¡¡LLEGÓ EL EMPATE AGÓNICO DE ESTUDIANTES!! GUIDO CARRILLO DE CABEZA PUSO EL 1-1 ANTE RACING EN LA FINALViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7CMH8MQcW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025 Live Blog Post ST: 35' ¡Golazo de Racing! González Pirez la peinó, Maravilla Martínez la peleó y ganó ante Núñez, eludió a Muslera y la picó para el 1 a 0 Embed ¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTESViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f6FwXXW2se — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025 Live Blog Post ST: 30' Trámite aburrido Ambos bajaron la intensidad, y el partido se tornó sin chances delante de los arqueros Live Blog Post ST: 5' Se lo perdió Estudiantes Cetré recuperó en el círculo central y abrió para Palacios. Tiago tiró centro y Carrillo se anticipó a Mura, pero sin puntería Live Blog Post ¡Empezó el segundo tiempo! Live Blog Post Final del primer tiempo Racing 0 - Estudiantes 0 Live Blog Post PT: 44' Cetré probó El colombiano recibió tras una buena serie de toques de primera en campo contrario, y encontró bien parado a Cambeses Live Blog Post PT: 29' El Pincha casi se pone en ventaja Román Gómez habilitó a Guido Carrillo, que fusiló a quemarropa a Cambeses. El arquero la mandó al córner Live Blog Post PT: 24' Estudiantes tuvo la suya Medina capturó en tres cuartos, condujo y tocó para Palacios, que remató alto Live Blog Post PT: 14' Otra vez la Academia Duvan Vergara enganchó en el vértice del área grande, y remató débil. En la siguiente, el colombiano recuperó en salida y disparó apenas afuera Live Blog Post PT: 12' Avisó Racing Vergara controló y tocó para Nardoni, que sacó un remate desviado Live Blog Post Empezó el partido Ya juegan Racing y Estudiantes Live Blog Post Estudiantes confirmó la formación: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Guido Carrillo Live Blog Post Confirmados los once de Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. Live Blog Post Juan Sebastián Verón, presente en la popular de Estudiantes: Juan Sebastián Verón Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata @0221comar La Academia empezó algo mejor, con el dominio del balón y la tranquilidad para esperar el momento adecuado para golpear. En esos primeros instantes, el que se destacó sobre el resto fue Duván Vergara.

En el lapso de cinco minutos, el colombiano habilitó a Nardoni que remató alto, y tuvo dos disparos consecutivos desde el vértice del área grande. Sin embargo, pareció que le faltó compañía para poder trasladar ese ímpetu al marcador.

Por el contrario, lo mejor del Pincha se produjo después de los 20 minutos. Tardó en acomodarse en el terreno, y halló la fórmula con pelotas largas y la disputa de la segunda acción. Así, Medina capturó y tocó para Palacios, que probó desviado. Luego fue Gómez el que le cedió el balón a Guido Carrillo, aunque el delantero no pudo vencer la resistencia de Cambeses. El arquero también le contuvo un remate a Edwuin Cetré.

La segunda mitad amagó con encenderse, debido a que sólo transcurrían 5 minutos cuando Cetré recuperó en el círculo central y abrió para Palacios, Tiago tiró centro y Carrillo se anticipó a Mura, pero sin puntería. Pero a partir de allí el trámite entró en una meseta, ninguno de los dos aceleró, y pasó un buen tiempo hasta contar con otra chance que rompa la modorra.

Sin embargo, la espera valió la pena. A los 35', González Pirez peinó hacia atrás un balón aéreo, Adrián Martínez y Santiago Núñez fueron a pelearla, y ganó el de Racing, que quedó con ventaja para acomodarse en el área, enganchar ante Muslera y picarla. Golazo de otro partido. Golazo de campeonato. Luego del gol, Gustavo Costas metió cambios para cerrar el encuentro. Mandó al campo a Martirena y Pardo, y sacó a Mura y Vergara. Así, armó una línea de cinco para contener los ingresos de José Sosa, Meza, Benedetti y Lucas Alario en Estudiantes, que no se dio por vencido y lo fue a buscar perdido por perdido. Esa ambición del conjunto platense rindió sus frutos en la agonía, cuando el Principito metió un gran centro en un tiro libre, y Guido Carrillo se elevó entre un mar de rivales para marcar el 1 a 1. Un tanto de fabricación Pincha, con dos leyendas surgidas del club apareciendo cuando se los necesitaba para mandar la final al alargue.



Formaciones de Racing vs. Estudiantes de La Plata: Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas. Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Datos del partido: Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero Árbitro: Nicolás Ramírez Goles: ST: 35' Adrián Martínez (R), 47' Guido Carrillo (E) Cambios: ST: 28' J. Tobio Burgos por Palacios (E), 30' T. Conechny por Solari (R), 30' A. Fernández por Almendra (R), 37' E. Meza por Gómez (E), 37' L. Alario por Piovi (E), 41' G. Martirena por Mura (R), 41' F. Pardo por Vergara (R) 44' G. Benedetti por Arzamendia (E), 44' J. Sosa por Medina (E), 1TE: 5' F. Rodríguez por Núñez (E), 10' B. Zuculini por Nardoni (R)