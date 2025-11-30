vivo

GP de Qatar de la F1: Oscar Piastri lidera, Norris está segundo y Franco Colapinto se encuentra 17°

El Circuito Internacional de Lusail albergará la anteúltima carrera del año que podría consagrar a Lando Norris. El británico tendrá que superar a Oscar Piastri y a Max Verstappen para conseguir su primer título.

El McLaren de Oscar Piastri.
Por Nicolás Salas

La anteúltima carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 podría darnos un campeón. Lando Norris, el poleman Oscar Piastri y Max Verstappen se juegan todo para definir el año en el Gran Premio de Qatar. Franco Colapinto largará desde el pit lane por romper el parque cerrado y realizar modificaciones en el set up de su Alpine.

Live Blog Post

Vuelta 25/57: Lando Norris a boxes

El británico de McLaren realizó la detención obligatoria y regresó a la pista en el quinto puesto, un par de décimas por delante de Fernando Alonso. La estrategia de la escudería papaya parece exitosa.

Live Blog Post

Vuelta 24/57: Oscar Piastri a boxes

El australiano de McLaren cumplió con la primera de sus detenciones y retornó a pista en el quinto lugar, justo antes de de la larga fila de tráfico, comandada por Fernando Alonso.

Live Blog Post

Vuelta 18/57: los McLaren dominan, pero aguardan para hacer su parada

Oscar Piastri le saca más de 3 segundos a Norris, que tiene a Verstappen a 8. No obstante, si ingresan a boxes caerán en medio del pelotón de la zona media, donde el tráfico es intenso.

Live Blog Post

Vuelta 11/57: Se relanzó la carrera

Live Blog Post

Vuelta 8/57: Salvo McLaren, los equipos aprovecharon el Safety Car para hacer su primera parada en boxes

Recordemos que los pilotos no pueden realizar stints de más de 25 vueltas, por lo que obligatoriamente van a tener que hacer dos cambios de neumáticos.

Live Blog Post

Vuelta 7/57: Bandera amarilla tras el fuerte choque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly

A la salida de la curva 1, el Sauber se enganchó con el neumático delantero del Alpine y terminó fuera de pista. Gasly se encuentra en última posición, mientras que el alemán abandonó.

Embed
Live Blog Post

Vuelta 6/57: advertencia para Gasly

El francés se fue de pista de manera brusca y se reincorporó, tras pasar por la leca, de forma vehemente.

Live Blog Post

Vuelta 4/57: Piastri lidera en soledad, mientras Colapinto se unió al pelotón y está cerca de Bortoleto

Live Blog Post

Así fue el adelantamiento de Verstappen a Norris

Embed
Live Blog Post

Vuelta 1/57: Oscar Piastri lidera y Verstappen superó a Norris en la largada

El australiano de McLaren mantuvo la pole y el neerlandés de Red Bull pasó al líder del campeonado. Franco Colapinto, que rueda con neumáticos duros, se mantiene en el último lugar tras largar desde los pits.

Live Blog Post

Comenzó el Gran Premio de Qatar

Live Blog Post

Franco Colapinto largará desde el pitlane en el GP de Qatar: los motivos

Tal como sucedió en la carrera Spirnt del sábado, Alpine decidió realizar cambios de puesta a punto en el auto del piloto argentino, rompiendo el parque cerrado, por lo que comenzará desde el carril de boxes por segundo día consecutivo.

“Estoy largando del pit lane más que de la pista”, bromeó el argentino en la previa a la carrera en el Circuito de Lusail

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995103137544249754&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¿Qué necesita Lando Norris Para ser campeón?

Si gana la carrera principal del Gran Premio de Qatar, Norris se consagrará por primera vez en la categoría. En cambio, si eso no sucede dependerá de lo que haga su compañero de equipo, Oscar Piastri, y también Max Verstappen. Así está su situación para lograr el campeonato

image

Live Blog Post

La grilla de arranque del Gran Premio de Qatar de la F1

  1. Oscar Piastri
  2. Lando Norris
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Kimi Antonelli
  6. Isack Hadjar
  7. Fernando Alonso
  8. Carlos Sainz
  9. Pierre Gasly
  10. Charles Leclerc
  11. Nico Hulkenberg
  12. Liam Lawson
  13. Oliver Bearman
  14. Alex Albon
  15. Yuki Tsunoda
  16. Esteban Ocon
  17. Lewis Hamilton
  18. Lance Stroll
  19. Gabriel Bortoleto

Pits: Franco Colapinto

image

Live Blog Post

Así es el Circuito de Lusail donde competirá Franco Colapinto

En un fin de semana cargado de actividad para equipos y pilotos, el escenario testigo será el Circuito Internacional de Losail, también conocido como Lusail. Se trata de un trazado ubicado a pocos kilómetros de Doha y construido en 2004 que se distingue por sus modernas instalaciones y su composición técnica. El circuito tiene una longitud de 5,38 kilómetros y combina una recta principal extensa con curvas que exigen precisión y un auto bien equilibrado.

La recta más larga alcanza 1068 metros y suele ser determinante para adelantamientos y uso del DRS. Ese tramo desemboca en una curva cerrada que obliga a frenar con firmeza y a manejar el tránsito en un sector donde se producen maniobras arriesgadas. El trazado completo posee dieciséis curvas distribuidas entre seis a la izquierda y diez a la derecha, entre las que se destacan las rápidas del sector medio que demandan estabilidad aerodinámica.

kfljhsdakhsd
El circuito de Lusail de F1, en Qatar

El circuito de Lusail de F1, en Qatar

Por otro lado, las curvas más cerradas colocan a los autos al límite en la búsqueda de tracción y aceleración, mientras que las zonas sinuosas ponen a prueba el control del vehículo en cambios de dirección. Además de sus características técnicas, el entorno desértico suele añadir un desafío adicional debido a la arena que se acumula en el asfalto y a las condiciones climáticas propias de la región. Este conjunto de factores convierte a Lusail en un circuito que exige un balance perfecto y un trabajo meticuloso.

Te puede interesar

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto nacional.

Fórmula 1: Piastri, Russell y Norris salen primero este sábado en la Sprint

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó último en la Q 1 de Qatar

En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Por Gonzalo Tapia