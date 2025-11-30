GP de Qatar de la F1: Oscar Piastri lidera, Norris está segundo y Franco Colapinto se encuentra 17°

Live Blog Post

Así es el Circuito de Lusail donde competirá Franco Colapinto

En un fin de semana cargado de actividad para equipos y pilotos, el escenario testigo será el Circuito Internacional de Losail, también conocido como Lusail. Se trata de un trazado ubicado a pocos kilómetros de Doha y construido en 2004 que se distingue por sus modernas instalaciones y su composición técnica. El circuito tiene una longitud de 5,38 kilómetros y combina una recta principal extensa con curvas que exigen precisión y un auto bien equilibrado.

La recta más larga alcanza 1068 metros y suele ser determinante para adelantamientos y uso del DRS. Ese tramo desemboca en una curva cerrada que obliga a frenar con firmeza y a manejar el tránsito en un sector donde se producen maniobras arriesgadas. El trazado completo posee dieciséis curvas distribuidas entre seis a la izquierda y diez a la derecha, entre las que se destacan las rápidas del sector medio que demandan estabilidad aerodinámica.

El circuito de Lusail de F1, en Qatar

Por otro lado, las curvas más cerradas colocan a los autos al límite en la búsqueda de tracción y aceleración, mientras que las zonas sinuosas ponen a prueba el control del vehículo en cambios de dirección. Además de sus características técnicas, el entorno desértico suele añadir un desafío adicional debido a la arena que se acumula en el asfalto y a las condiciones climáticas propias de la región. Este conjunto de factores convierte a Lusail en un circuito que exige un balance perfecto y un trabajo meticuloso.