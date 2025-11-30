GP de Qatar de la F1: Oscar Piastri lidera, Norris está segundo y Franco Colapinto se encuentra 17°
El Circuito Internacional de Lusail albergará la anteúltima carrera del año que podría consagrar a Lando Norris. El británico tendrá que superar a Oscar Piastri y a Max Verstappen para conseguir su primer título.
La anteúltima carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 podría darnos un campeón. Lando Norris, el poleman Oscar Piastri y Max Verstappen se juegan todo para definir el año en el Gran Premio de Qatar. Franco Colapinto largará desde el pit lane por romper el parque cerrado y realizar modificaciones en el set up de su Alpine.
Live Blog Post
30-11-2025 13:46
Vuelta 25/57: Lando Norris a boxes
El británico de McLaren realizó la detención obligatoria y regresó a la pista en el quinto puesto, un par de décimas por delante de Fernando Alonso. La estrategia de la escudería papaya parece exitosa.
Live Blog Post
30-11-2025 13:45
Vuelta 24/57: Oscar Piastri a boxes
El australiano de McLaren cumplió con la primera de sus detenciones y retornó a pista en el quinto lugar, justo antes de de la larga fila de tráfico, comandada por Fernando Alonso.
Live Blog Post
30-11-2025 13:39
Vuelta 18/57: los McLaren dominan, pero aguardan para hacer su parada
Oscar Piastri le saca más de 3 segundos a Norris, que tiene a Verstappen a 8. No obstante, si ingresan a boxes caerán en medio del pelotón de la zona media, donde el tráfico es intenso.
Live Blog Post
30-11-2025 13:38
Vuelta 11/57: Se relanzó la carrera
Live Blog Post
30-11-2025 13:21
Vuelta 8/57: Salvo McLaren, los equipos aprovecharon el Safety Car para hacer su primera parada en boxes
Recordemos que los pilotos no pueden realizar stints de más de 25 vueltas, por lo que obligatoriamente van a tener que hacer dos cambios de neumáticos.
Live Blog Post
30-11-2025 13:18
Vuelta 7/57: Bandera amarilla tras el fuerte choque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly
A la salida de la curva 1, el Sauber se enganchó con el neumático delantero del Alpine y terminó fuera de pista. Gasly se encuentra en última posición, mientras que el alemán abandonó.
Vuelta 1/57: Oscar Piastri lidera y Verstappen superó a Norris en la largada
El australiano de McLaren mantuvo la pole y el neerlandés de Red Bull pasó al líder del campeonado. Franco Colapinto, que rueda con neumáticos duros, se mantiene en el último lugar tras largar desde los pits.
Live Blog Post
30-11-2025 13:06
Comenzó el Gran Premio de Qatar
Live Blog Post
30-11-2025 12:11
Franco Colapinto largará desde el pitlane en el GP de Qatar: los motivos
Si gana la carrera principal del Gran Premio de Qatar, Norris se consagrará por primera vez en la categoría. En cambio, si eso no sucede dependerá de lo que haga su compañero de equipo, Oscar Piastri, y también Max Verstappen. Así está su situación para lograr el campeonato
Live Blog Post
30-11-2025 12:02
La grilla de arranque del Gran Premio de Qatar de la F1
Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
George Russell
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Fernando Alonso
Carlos Sainz
Pierre Gasly
Charles Leclerc
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Oliver Bearman
Alex Albon
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Lewis Hamilton
Lance Stroll
Gabriel Bortoleto
Pits: Franco Colapinto
Live Blog Post
30-11-2025 11:59
Así es el Circuito de Lusail donde competirá Franco Colapinto
En un fin de semana cargado de actividad para equipos y pilotos, el escenario testigo será el Circuito Internacional de Losail, también conocido como Lusail. Se trata de un trazado ubicado a pocos kilómetros de Doha y construido en 2004 que se distingue por sus modernas instalaciones y su composición técnica. El circuito tiene una longitud de 5,38 kilómetros y combina una recta principal extensa con curvas que exigen precisión y un auto bien equilibrado.
La recta más larga alcanza 1068 metros y suele ser determinante para adelantamientos y uso del DRS. Ese tramo desemboca en una curva cerrada que obliga a frenar con firmeza y a manejar el tránsito en un sector donde se producen maniobras arriesgadas. El trazado completo posee dieciséis curvas distribuidas entre seis a la izquierda y diez a la derecha, entre las que se destacan las rápidas del sector medio que demandan estabilidad aerodinámica.
Por otro lado, las curvas más cerradas colocan a los autos al límite en la búsqueda de tracción y aceleración, mientras que las zonas sinuosas ponen a prueba el control del vehículo en cambios de dirección. Además de sus características técnicas, el entorno desértico suele añadir un desafío adicional debido a la arena que se acumula en el asfalto y a las condiciones climáticas propias de la región. Este conjunto de factores convierte a Lusail en un circuito que exige un balance perfecto y un trabajo meticuloso.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.