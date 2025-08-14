Godoy Cruz ya visita a Atlético Mineiro

Que un equipo mendocino dispute una competencia internacional ya es algo tremendamente meritorio. Jugar una serie de eliminación directa mucho más. Y ni hablar si el rival es brasileño. Todo eso sucede ahora. Porque Godoy Cruz enfrenta desde hace unos minutos, por los octavos de final de la Copa Sudamericana , a Atlético Mineiro .

Robo millonario en un comercio y ataque a enamorados en el Parque: noche agitada en el Gran Mendoza

Y la primera clara fue para el Tomba, que encontró en Santino Andino la llave para romper el cerrojo defensivo. Everson fue clave para evitar la caída de su valla, cuando el balón se clavaba en el segundo palo.

Hay un buen arranque bodeguero, plantado en mitad del campo y dando batalla por la posesión del balón, para luego responder en velocidad con las corridas de sus puntas.

El correr de los minutos muestra un crecimiento del local, apoyado en un plantel plagado de nombres rutilantes y de jerarquía. El Tomba ofrece mucho roce para equiparar y por el momento no lo hace mal.

El partido, que en la previa prometía ser de alto voltaje, pone a prueba al Tomba, ante un Arena MRV de Belo Horizonte , en el estado de Minas Gerais, repleto, soñando con una chance más para escribir otro capítulo de oro en el libro de la institución.

image

Desde lo futbolístico, el Tomba tiene más dudas que certezas luego del despido de Esteban Solari por malos resultados y la llegada de Walter Ribonetto. El Tino comenzó a trabajar el último sábado, fue presentado oficialmente el lunes, y tendrá su primera experiencia ante el Mineiro en Brasil. Debido al poco tiempo delante del plantel, es una incógnita saber a ciencia cierta con que características de equipo se encontrará el hincha.

En cuanto a la formación inicial, el DT apostaría a salir a competir de igual a igual, presionar alto al dueño de casa, e intentar lastimar con la rapidez de sus extremos y el buen pie de sus volantes centrales en un 4-2-3-1 ambicioso.

Enfrente estará el Atlético Mineiro, que clasificó en segundo lugar de su grupo por detrás de Cienciano de Perú, y viene de superar a Atlético Bucaramanga en la primera ronda de playoffs. En esa instancia, venció 1 a 0 en condición de visitante, y pasó por penales tras caer por el mismo marcador en casa.

image

Cuenta con varios jugadores de jerarquía, destacándose los delanteros Hulk, y Rony, y los volantes Gustavo Scarpa, y Gabriel Menino. Su entrenador, Cuca, quiere sacar ventajas en su recinto para viajar con más tranquilidad hacia Mendoza la semana próxima.

Minuto a minuto y estadísticas: