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Godoy Cruz y Racing de Córdoba ya juegan en el Gambarte

El Tomba con nuevo entrenador, Pablo De Muner, enfrenta en el estadio de calle Balcarse a la Academia cordobesa por la fecha 13 de Primera Nacional.

Godoy Cruz juega en casa, el Feliciano Gambarte
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz recibe a Racing de Córdoba, en el marco de la fecha 13 de la zona A del torneo de Primera Nacional. El Tomba comienza un nuevo ciclo bajo la conducción de Pablo De Muner y, bajo su dirección buscará reencontrarse con el triunfo luego de 4 fechas sin conocer la victoria. El partido se disputa en el estadio Feliciano Gambarte y tiene el arbitraje de Juan Cruz Robledo.

Tras la salida de Mariano Toedtli, el Tomba intentará comenzar esta nueva etapa de manera auspiciosa y reencontrarse con la victoria, algo que no consigue desde hace cuatro fechas. Durante su presentación oficial, De Muner dejó en claro cuál es la meta inmediata: “Nuestro primer objetivo es ganar el domingo. Vamos por el triunfo”, afirmó convencido el nuevo entrenador bodeguero.

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Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz.

Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz.

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Racing de Córdoba:

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