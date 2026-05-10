Godoy Cruz y Racing de Córdoba ya juegan en el Gambarte

Godoy Cruz recibe a Racing de Córdoba, en el marco de la fecha 13 de la zona A del torneo de Primera Nacional. El Tomba comienza un nuevo ciclo bajo la conducción de Pablo De Muner y, bajo su dirección buscará reencontrarse con el triunfo luego de 4 fechas sin conocer la victoria. El partido se disputa en el estadio Feliciano Gambarte y tiene el arbitraje de Juan Cruz Robledo.