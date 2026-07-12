Godoy Cruz y Defensores empatan sin goles en Mendoza al término del primer tiempo

Buscando recuperar la sonrisa frente a su gente, Godoy Cruz recibe a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte . El encuentro, corresponde a la fecha 20 de Primera Nacional y cuenta con el arbitraje de Franco Acita.

Sin dudas una buena oportunidad para que el equipo mendocino deje a trás la serie de resultados adversos que arrastra fuera de casa y vuelva a sumar de a tres.

Después de tres derrotas consecutivas como visitante, el conjunto dirigido por Pablo De Muner intentará apoyarse en su buen rendimiento como local para reencontrarse con la victoria.

La última alegría del Expreso fue el 7 de junio, cuando derrotó 2 a 1 a Mitre con goles de Martín Pino y Esteban Burgos. Desde entonces no pudo volver a festejar, aunque mantiene un dato que invita al optimismo.

En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz continúa invicto en la temporada. Disputó nueve partidos, ganó cinco y empató los cuatro restantes. Además, las seis derrotas que acumula en el campeonato fueron todas en condición de visitante.

De Muner aguarda por los refuerzos

Uno de los interrogantes pasa por la situación administrativa de los cuatro futbolistas incorporados en este mercado de pases. El cuerpo técnico espera que todos sean habilitados a tiempo para integrar la convocatoria.

Los refuerzos son el defensor Diego Viera, el mediocampista Benjamín Schamine, el volante uruguayo Felipe Cairus y el extremo Rodrigo Fernández, proveniente de Argentinos Juniors.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo. PrensaGC

El posible once titular

Si no surgen inconvenientes, De Muner mantendría la base del equipo que viene utilizando, con la posibilidad de incluir a alguno de los refuerzos si llegan las habilitaciones correspondientes.

Enfrente estará Defensores de Belgrano, que llega entonado tras vencer 2 a 1 a Deportivo Morón, uno de los protagonistas del campeonato.

El entrenador del Dragón, César Vigevani, no realizaría modificaciones y apostaría por el mismo equipo que viene de superar al Gallito, manteniendo el esquema 4-5-1 que le dio buenos resultados.

Para Godoy Cruz será un partido clave. Además de buscar cortar la racha de tres caídas consecutivas como visitante, el Tomba intentará reafirmar la fortaleza que ha mostrado en el Gambarte y volver a celebrar junto a su gente.

Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera o Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairus; Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Pablo De Muner

Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomasso, Nicolás Morro, Ian Pérez; Luis Jérez Silva, Nicolás Borsotti, Leonardo Landriel, Enzo González, Ezequiel Aguirre; Joaquín Ardaiz. DT: César Vigevani.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Franco Acita.

Hora: 16.30.

TV: LPF Play

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