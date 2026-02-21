Godoy Cruz Y Defensores de Belgrano empatan, el resultado, no le sirve al Tomba

El equipo local está atacando con todo a Godoy Cruz. El Bicho Aguirre está volviendo locos a Valverde y a Mendoza, que no pueden hacer nada ante el ataque del Dragón. El DT local fue expulsado.

Los locales no pueden competirle físicamente a Godoy Cruz, que conoce bien este tipo de partidos, pero el Rojinegro aun así puede defenderse: las faltas tácticas son de uso minuto a minuto en este encuentro.

Santiago y Poggi se están asociando por el bien del Tomba. Godoy Cruz intenta revertir la historia y busca generar juego por el centro, aunque en estos momentos la intensidad del segundo tiempo no se compara con la del primero . Tomas Pozzo es el arma de ataque del Expreso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Somos Godoy Cruz (@somosgodoycruz)

40`ST: El Tomba es mejor pero no puede mostrarlo en el resultado

A través de la conducción de Poggi y los movimientos de Tomás Pozzo, que se lo ve mucho mejor en esta categoría, Godoy Cruz ha llegado a ser superior futbolísticamente, y Defensores de Belgrano únicamente despeja el balón en su área después de su gol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Punto Ascenso (@puntoascenso)

30`PT: ¡Gol de Godoy Cruz!

Tomás Pozzo enganchó y le pegó con la izquierda al palo derecho, colocando el empate para el Tomba: una pelota que venció al arquero Medina. Ahora el Tomba está con vida en el partido y, a nivel futbolístico, los mendocinos están mejor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Somos Godoy Cruz (@somosgodoycruz)

Un partido trabado en el medio

La visita, que necesita una victoria, no logra llegar con eficacia al área de Defensores de Belgrano, que se defiende bien y corta todos los avances de Godoy Cruz en el mediocampo. Magallanes, el 5 del Dragón, es fundamental en su rol y en 25 minutos esto sigue 1-0.

image

Todo el Tomba pidió penal

Godoy Cruz intenta a los 10 minutos, por todos sus medios, llegar al gol del empate que lo aturdió en los primeros minutos, y el equipo de Oldrá, tras un ataque, explotó pidiendo penal debido a un agarrón a Poggi dentro del área.

image

2' PT: ¡Gol de Defensores! Tras un desborde de los locales, el dragón se pone en ventaja gracias al gol de cabeza de Enzo Gonzalez.

Probables formaciones de Defensores de Belgrano - Godoy Cruz:

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, Enzo Gónzalez. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Wiliam Riquelme, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo; Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli

Datos del partido:

Estadio: Juan Pascuale

Hora: 17

TV: LPF Play

Árbitro: Daniel Zamora

Minuto a minuto y estadísticas: