Godoy Cruz Y Defensores de Belgrano empatan, el resultado, no le sirve al Tomba

77`ST: El Dragón ganó terreno en la Bodega
El equipo local está atacando con todo a Godoy Cruz. El Bicho Aguirre está volviendo locos a Valverde y a Mendoza, que no pueden hacer nada ante el ataque del Dragón. El DT local fue expulsado.
El conjunto de Mariano Toedli empezó con el pie izquierdo al recibir un gol al minuto, pero con la mejoría del mediocampo el empate llegó gracias a Tomás Pozzo.Ahora ambos equipos disputan la segunda parte.
El equipo local está atacando con todo a Godoy Cruz. El Bicho Aguirre está volviendo locos a Valverde y a Mendoza, que no pueden hacer nada ante el ataque del Dragón. El DT local fue expulsado.
Los locales no pueden competirle físicamente a Godoy Cruz, que conoce bien este tipo de partidos, pero el Rojinegro aun así puede defenderse: las faltas tácticas son de uso minuto a minuto en este encuentro.
Santiago y Poggi se están asociando por el bien del Tomba. Godoy Cruz intenta revertir la historia y busca generar juego por el centro, aunque en estos momentos la intensidad del segundo tiempo no se compara con la del primero. Tomas Pozzo es el arma de ataque del Expreso.
A través de la conducción de Poggi y los movimientos de Tomás Pozzo, que se lo ve mucho mejor en esta categoría, Godoy Cruz ha llegado a ser superior futbolísticamente, y Defensores de Belgrano únicamente despeja el balón en su área después de su gol.
Tomás Pozzo enganchó y le pegó con la izquierda al palo derecho, colocando el empate para el Tomba: una pelota que venció al arquero Medina. Ahora el Tomba está con vida en el partido y, a nivel futbolístico, los mendocinos están mejor.
La visita, que necesita una victoria, no logra llegar con eficacia al área de Defensores de Belgrano, que se defiende bien y corta todos los avances de Godoy Cruz en el mediocampo. Magallanes, el 5 del Dragón, es fundamental en su rol y en 25 minutos esto sigue 1-0.
Godoy Cruz intenta a los 10 minutos, por todos sus medios, llegar al gol del empate que lo aturdió en los primeros minutos, y el equipo de Oldrá, tras un ataque, explotó pidiendo penal debido a un agarrón a Poggi dentro del área.
2' PT: ¡Gol de Defensores! Tras un desborde de los locales, el dragón se pone en ventaja gracias al gol de cabeza de Enzo Gonzalez.
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, Enzo Gónzalez. DT: Fabián Nardozza.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Wiliam Riquelme, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo; Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli
Estadio: Juan Pascuale
Hora: 17
TV: LPF Play
Árbitro: Daniel Zamora