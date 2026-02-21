vivo

Godoy Cruz Y Defensores de Belgrano empatan, el resultado, no le sirve al Tomba

El conjunto de Mariano Toedli empezó con el pie izquierdo al recibir un gol al minuto, pero con la mejoría del mediocampo el empate llegó gracias a Tomás Pozzo.Ahora ambos equipos disputan la segunda parte.

Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

77`ST: El Dragón ganó terreno en la Bodega

El equipo local está atacando con todo a Godoy Cruz. El Bicho Aguirre está volviendo locos a Valverde y a Mendoza, que no pueden hacer nada ante el ataque del Dragón. El DT local fue expulsado.

70`ST: Defensores de Belgrano apuesta todo al empate

Los locales no pueden competirle físicamente a Godoy Cruz, que conoce bien este tipo de partidos, pero el Rojinegro aun así puede defenderse: las faltas tácticas son de uso minuto a minuto en este encuentro.

52`ST: Empezó mejor Godoy Cruz que va por la victoria

Santiago y Poggi se están asociando por el bien del Tomba. Godoy Cruz intenta revertir la historia y busca generar juego por el centro, aunque en estos momentos la intensidad del segundo tiempo no se compara con la del primero. Tomas Pozzo es el arma de ataque del Expreso.

40`ST: El Tomba es mejor pero no puede mostrarlo en el resultado

A través de la conducción de Poggi y los movimientos de Tomás Pozzo, que se lo ve mucho mejor en esta categoría, Godoy Cruz ha llegado a ser superior futbolísticamente, y Defensores de Belgrano únicamente despeja el balón en su área después de su gol.

30`PT: ¡Gol de Godoy Cruz!

Tomás Pozzo enganchó y le pegó con la izquierda al palo derecho, colocando el empate para el Tomba: una pelota que venció al arquero Medina. Ahora el Tomba está con vida en el partido y, a nivel futbolístico, los mendocinos están mejor.

Un partido trabado en el medio

La visita, que necesita una victoria, no logra llegar con eficacia al área de Defensores de Belgrano, que se defiende bien y corta todos los avances de Godoy Cruz en el mediocampo. Magallanes, el 5 del Dragón, es fundamental en su rol y en 25 minutos esto sigue 1-0.

Todo el Tomba pidió penal

Godoy Cruz intenta a los 10 minutos, por todos sus medios, llegar al gol del empate que lo aturdió en los primeros minutos, y el equipo de Oldrá, tras un ataque, explotó pidiendo penal debido a un agarrón a Poggi dentro del área.

2' PT: ¡Gol de Defensores! Tras un desborde de los locales, el dragón se pone en ventaja gracias al gol de cabeza de Enzo Gonzalez.

Probables formaciones de Defensores de Belgrano - Godoy Cruz:

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, Enzo Gónzalez. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Wiliam Riquelme, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo; Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli

Datos del partido:

Estadio: Juan Pascuale

Hora: 17

TV: LPF Play

Árbitro: Daniel Zamora

Minuto a minuto y estadísticas:

