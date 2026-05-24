Godoy Cruz se mide ante All Boys en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz recibe a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte, en el marco de la fech a 15 de la Primera Nacional. El encuentro tiene el arbitraje de Juan Pafundi. El Tomba busca recuperarse luego de la derrota sufrida ante Los Andes
El Tomba juega ante el Albo en el Feliciano Gambarte, con la intención de recuperarse de la derrota ante Los Andes y mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.
Godoy Cruz recibe a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte, en el marco de la fech a 15 de la Primera Nacional. El encuentro tiene el arbitraje de Juan Pafundi. El Tomba busca recuperarse luego de la derrota sufrida ante Los Andes