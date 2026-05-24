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Godoy Cruz se mide ante All Boys en el Feliciano Gambarte

El Tomba juega ante el Albo en el Feliciano Gambarte, con la intención de recuperarse de la derrota ante Los Andes y mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte.&nbsp;
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz vs. All Boys seguilo minuto a minuto

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