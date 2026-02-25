Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por la Copa Argentina

Con la mente puesta en lograr una victoria que le permita dejar atrás el mal comienzo de año,
enfrenta a Deportivo Godoy Cruz Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. Es en el José Dellagiovanna de Tigre con el arbitraje de Pablo Giménez.
25-02-2026 20:36
Formaciones del Tomba y el Gallito:
image
25-02-2026 20:35
Godoy Cruz ya está en el estadio:
Formaciones de Godoy Cruz vs Deportivo Morón: Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Nahuel Brunet, Federico Milo; Mariano Santiago, Vicente Poggi; Brian Orosco, Matías Ramírez, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga. DT. Mariano Toedtli.
Deportivo Morón: Federico Díaz; Elías Contreras, Leonel Cardozo, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Olivares, Facundo Báez; David Bulacio, Tomás Ramírez. DT: Walter Otta.
Datos del partido: Estadio: José Dellagiovanna (Tigre)