Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por la Copa Argentina

El Expreso comienza su periplo por el certamen nacional ante el Gallito, en el estadio de Tigre. El duelo corresponde a los 32avos de final.

Godoy Cruz debuta en la Copa Argentina
Con la mente puesta en lograr una victoria que le permita dejar atrás el mal comienzo de año, Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. Es en el José Dellagiovanna de Tigre con el arbitraje de Pablo Giménez.

Formaciones del Tomba y el Gallito:

image

Godoy Cruz ya está en el estadio:

Formaciones de Godoy Cruz vs Deportivo Morón:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Nahuel Brunet, Federico Milo; Mariano Santiago, Vicente Poggi; Brian Orosco, Matías Ramírez, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga. DT. Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Federico Díaz; Elías Contreras, Leonel Cardozo, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Olivares, Facundo Báez; David Bulacio, Tomás Ramírez. DT: Walter Otta.

Datos del partido:

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre)

Árbitro: Pablo Giménez

Minuto a minuto y estadísticas:

