Godoy Cruz empata ante Deportivo Riestra y se complica la permanencia en la Liga Profesional

El Tomba iguala 1 a 1 ante el Malevo en el Feliciano Gambarte, en el duelo que define el descenso a la Primera Nacional

Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional
Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional
Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz afrontará en el estadio Feliciano Gambarte, un partido que puede definir su futuro inmediato en la Primera División ante Deportivo Riestra en el cierre del Torneo Clausura de la Liga Profesional, obligado a ganar y a esperar que Aldosivi no derrote a San Martín de San Juan en Mar del Plata.

ST: 25' Tiro libre de Ábrego que pasó cerca del ángulo

ST: 20' Hay gol de San Martín en Mar del Plata, y el Tomba está a un gol de jugar el desempate

ST: 9' Centro de Escobar y tijera de Auzmendi que pasó cerca del palo. Clarísima para el Expreso

ST: 7' Se la bajaron a Benegas dentro del área, pero el intento del delantero fue débil y desviado. Sin peligro para Petroli

ST: 6' Andino enganchó hacia adentro y sacó un disparo que se perdió por muy poco

Arrancó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 34' Centro de Andino tras un gran enganche ante el marcador, cabezazo de Auzmendi y el arquero voló para mandarla al córner

PT: 26' Andino ganó por el costado izquierdo y tiró un centro venenoso para el cabezazo de Altamira y la respuesta de la defensa del Malevo, que la sacó en la línea

PT: 21' ¡Lo empató el Tomba! Santino Andino ejecutó un tiro libre al corazón del área, nadie tocó la pelota y se coló por el segundo palo. 1 a 1

PT: 18' Malas noticias para el Tomba. Error de Rasmussen en la salida, Alexander Díaz metió centro bajo, Benegas la desvió y anotó el 1 a 0

PT: 15' Por primera vez, Godoy Cruz juntó pases en la puerta del área, y Santino Andino remató. La pelota rebotó y se fue besando el palo.

PT: 9' Disparo desde lejos del Indio Fernández a las manos del arquero

PT: 4' Godoy Cruz empezó nervioso, y Riestra es más claro en el manejo del balón

Empezó el partido

Formación de Deportivo Riestra:

image

Godoy Cruz va así para buscar la heroica:

image

La presión por obtener el resultado positivo rápidamente se transformó en nerviosismo. El conjunto local mostró dificultades para hacerse cargo de las acciones en el comienzo, y sufrió más de la cuenta ante un tranquilo contrincante. Al Tomba le movieron la pelota, y lo obligaron a correr de atrás. Cuando tuvo el esférico, faltó la capacidad de juntarse y la perdió muy rápido.

Así, a los 18', el Malevo obtuvo su premio. Federico Rasmussen se equivocó en la salida, y Riestra salió disparado al ataque ante un equipo descompuesto y en plena transición. Alexander Díaz fue el tiró el centro rasante, y Nicolás Benegas el que la desvió para el 1 a 0, que desató el sufrimiento de todo el estadio.

Sin embargo, en el momento más complicado surgió la figura de la tarde: Santino Andino. El juvenil fue el único que entendió como jugar el partido, y se cargó la situación al hombro. A los 21' ejecutó un tiro libre al corazón del área, pero nadie la tocó y la pelota se coló por el segundo palo para la explosión Tombina.

Durante lo que restó de la primera mitad, el Chulu se estacionó en el sector izquierdo, desde donde causó múltiples problemas a Riestra y pudo tirar dos centros venenosos para los cabezazos de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira (a quién le sacaron el gol sobre la línea).

Godoy Cruz salió a disputar el complemento renovado, con otra actitud debido a que la victoria estaba al alcance de la mano, y que era el único resultado que valía la pena tener. Desde lo táctico, mucho tuvo que ver el ingreso de un tercer volante creativo (Gonzalo Ábrego por Meli).

Así, en el comienzo generó dos claras: un disparo de Andino, y un centro de Escobar que encontró una pirueta de Auzmendi. Ambas se perdieron apenas por centímetros. La ola de positividad creció aún más con el gol de Santiago Barrera para San Martín de San Juan en el Minella, que dejó al Tomba a un tanto del desempate.

Formaciones de Godoy Cruz vs Deportivo Riestra

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Mateo Ramírez, Antony Alonso; Alexander Díaz, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Facundo Tello

Goles: PT: 18' Nicolás Benegas (DR), 21' Santino Andino (GC)

Cambios: ST: 00' R. Sayavedra por M. Ramírez (DR) , 00' G. Ábrego por Meli (GC) , 15' N. Ulariaga por Auzmendi (GC), 15' M. Mendoza por Escobar (GC), 19' G. Obredor por Benegas (DR), 26' J. Goitía por P. Ramírez (DR)

Minuto a minuto y estadísticas:

