Godoy Cruz empata ante Deportivo Riestra y se complica la permanencia en la Liga Profesional

Godoy Cruz afrontará en el estadio Feliciano Gambarte, un partido que puede definir su futuro inmediato en la Primera División ante Deportivo Riestra en el cierre del Torneo Clausura de la Liga Profesional, obligado a ganar y a esperar que Aldosivi no derrote a San Martín de San Juan en Mar del Plata.
15-11-2025 18:34
ST: 25' Tiro libre de Ábrego que pasó cerca del ángulo
15-11-2025 18:31
ST: 20' Hay gol de San Martín en Mar del Plata, y el Tomba está a un gol de jugar el desempate
15-11-2025 18:19
ST: 9' Centro de Escobar y tijera de Auzmendi que pasó cerca del palo. Clarísima para el Expreso
15-11-2025 18:18
ST: 7' Se la bajaron a Benegas dentro del área, pero el intento del delantero fue débil y desviado. Sin peligro para Petroli
15-11-2025 18:16
ST: 6' Andino enganchó hacia adentro y sacó un disparo que se perdió por muy poco
15-11-2025 18:10
Arrancó el complemento
15-11-2025 17:51
Final del primer tiempo
15-11-2025 17:36
PT: 34' Centro de Andino tras un gran enganche ante el marcador, cabezazo de Auzmendi y el arquero voló para mandarla al córner
15-11-2025 17:28
PT: 26' Andino ganó por el costado izquierdo y tiró un centro venenoso para el cabezazo de Altamira y la respuesta de la defensa del Malevo, que la sacó en la línea
15-11-2025 17:23
PT: 21' ¡Lo empató el Tomba! Santino Andino ejecutó un tiro libre al corazón del área, nadie tocó la pelota y se coló por el segundo palo. 1 a 1
15-11-2025 17:20
PT: 18' Malas noticias para el Tomba. Error de Rasmussen en la salida, Alexander Díaz metió centro bajo, Benegas la desvió y anotó el 1 a 0
15-11-2025 17:17
PT: 15' Por primera vez, Godoy Cruz juntó pases en la puerta del área, y Santino Andino remató. La pelota rebotó y se fue besando el palo.
15-11-2025 17:10
PT: 9' Disparo desde lejos del Indio Fernández a las manos del arquero
15-11-2025 17:06
PT: 4' Godoy Cruz empezó nervioso, y Riestra es más claro en el manejo del balón
15-11-2025 17:01
Empezó el partido
15-11-2025 16:54
Formación de Deportivo Riestra:
15-11-2025 16:53
Godoy Cruz va así para buscar la heroica:
La presión por obtener el resultado positivo rápidamente se transformó en nerviosismo. El conjunto local mostró dificultades para hacerse cargo de las acciones en el comienzo, y sufrió más de la cuenta ante un tranquilo contrincante. Al Tomba le movieron la pelota, y lo obligaron a correr de atrás. Cuando tuvo el esférico, faltó la capacidad de juntarse y la perdió muy rápido.
GOL DE RIESTRA Y SORPRESA EN EL GAMBARTE Tras una mala salida de Godoy Cruz, se armó la jugada que terminó definiendo Leandro Benegas para el 1 a 0
Así, a los 18', el Malevo obtuvo su premio. Federico Rasmussen se equivocó en la salida, y Riestra salió disparado al ataque ante un equipo descompuesto y en plena transición. Alexander Díaz fue el tiró el centro rasante, y Nicolás Benegas el que la desvió para el 1 a 0, que desató el sufrimiento de todo el estadio.
Sin embargo, en el momento más complicado surgió la figura de la tarde: Santino Andino. El juvenil fue el único que entendió como jugar el partido, y se cargó la situación al hombro. A los 21' ejecutó un tiro libre al corazón del área, pero nadie la tocó y la pelota se coló por el segundo palo para la explosión Tombina.
LO EMPATÓ RAPIDAMENTE EL TOMBA Centro de Andino que se metió en el arco y puso el 1-1 de Godoy Cruz ante Riestra
Durante lo que restó de la primera mitad, el Chulu se estacionó en el sector izquierdo, desde donde causó múltiples problemas a Riestra y pudo tirar dos centros venenosos para los cabezazos de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira (a quién le sacaron el gol sobre la línea).
Godoy Cruz salió a disputar el complemento renovado, con otra actitud debido a que la victoria estaba al alcance de la mano, y que era el único resultado que valía la pena tener. Desde lo táctico, mucho tuvo que ver el ingreso de un tercer volante creativo (Gonzalo Ábrego por Meli).
Así, en el comienzo generó dos claras: un disparo de Andino, y un centro de Escobar que encontró una pirueta de Auzmendi. Ambas se perdieron apenas por centímetros. La ola de positividad creció aún más con el gol de Santiago Barrera para San Martín de San Juan en el Minella, que dejó al Tomba a un tanto del desempate.
Formaciones de Godoy Cruz vs Deportivo Riestra
Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.
Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Mateo Ramírez, Antony Alonso; Alexander Díaz, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Cambios: ST: 00' R. Sayavedra por M. Ramírez (DR) , 00' G. Ábrego por Meli (GC) , 15' N. Ulariaga por Auzmendi (GC), 15' M. Mendoza por Escobar (GC), 19' G. Obredor por Benegas (DR), 26' J. Goitía por P. Ramírez (DR)
Minuto a minuto y estadísticas:
