Godoy Cruz empata ante Deportivo Riestra y se complica la permanencia en la Liga Profesional

Godoy Cruz afrontará en el estadio Feliciano Gambarte , un partido que puede definir su futuro inmediato en la Primera División ante Deportivo Riestra en el cierre del Torneo Clausura de la Liga Profesional , obligado a ganar y a esperar que Aldosivi no derrote a San Martín de San Juan en Mar del Plata.

Live Blog Post ST: 25' Tiro libre de Ábrego que pasó cerca del ángulo

Live Blog Post ST: 20' Hay gol de San Martín en Mar del Plata, y el Tomba está a un gol de jugar el desempate

Live Blog Post ST: 9' Centro de Escobar y tijera de Auzmendi que pasó cerca del palo. Clarísima para el Expreso

Live Blog Post ST: 7' Se la bajaron a Benegas dentro del área, pero el intento del delantero fue débil y desviado. Sin peligro para Petroli

Live Blog Post ST: 6' Andino enganchó hacia adentro y sacó un disparo que se perdió por muy poco

Live Blog Post Arrancó el complemento

Live Blog Post Final del primer tiempo

Live Blog Post PT: 34' Centro de Andino tras un gran enganche ante el marcador, cabezazo de Auzmendi y el arquero voló para mandarla al córner

Live Blog Post PT: 26' Andino ganó por el costado izquierdo y tiró un centro venenoso para el cabezazo de Altamira y la respuesta de la defensa del Malevo, que la sacó en la línea

Live Blog Post PT: 21' ¡Lo empató el Tomba! Santino Andino ejecutó un tiro libre al corazón del área, nadie tocó la pelota y se coló por el segundo palo. 1 a 1

Live Blog Post PT: 18' Malas noticias para el Tomba. Error de Rasmussen en la salida, Alexander Díaz metió centro bajo, Benegas la desvió y anotó el 1 a 0

Live Blog Post PT: 15' Por primera vez, Godoy Cruz juntó pases en la puerta del área, y Santino Andino remató. La pelota rebotó y se fue besando el palo.

Live Blog Post PT: 9' Disparo desde lejos del Indio Fernández a las manos del arquero

Live Blog Post PT: 4' Godoy Cruz empezó nervioso, y Riestra es más claro en el manejo del balón

Live Blog Post Empezó el partido

Live Blog Post Formación de Deportivo Riestra: image

Live Blog Post Godoy Cruz va así para buscar la heroica: image

La presión por obtener el resultado positivo rápidamente se transformó en nerviosismo. El conjunto local mostró dificultades para hacerse cargo de las acciones en el comienzo, y sufrió más de la cuenta ante un tranquilo contrincante. Al Tomba le movieron la pelota, y lo obligaron a correr de atrás. Cuando tuvo el esférico, faltó la capacidad de juntarse y la perdió muy rápido.