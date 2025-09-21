Godoy Cruz e Instituto ya juegan en La Bodega

Godoy Cruz e Instituto ya hacen correr la pelota en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo clave, por la novena fecha de la Zona B de la Liga Profesional. Ambos llegan con la necesidad de sumar, lo que le da al encuentro un condimento especial. E l partido es bajo el arbitraje de Jorge Baliño.

¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

Alfredo Berti y el renacer de Independiente Rivadavia: identidad, emoción y un equipo con alma

Con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, Godoy Cruz recibe a Instituto en el Feliciano Gambarte , en un cruce que, además del presente deportivo, tiene un condimento especial: el regreso de Daniel “Gato” Oldrá como rival.

Nada había pasado cuando el Expreso sufrió la primera chance en contra. Un fallo en la defensa local permitió a quedar mano a mano a Luna, que cedió para la llegada de Cordero y Petroli mostró reflejos para enviar el balón al córner.

El Gato Oldrá, ícono absoluto de la historia de Godoy Cruz, lleva en su piel y en su corazón el orgullo tombino. Hace apenas un año fue quien condujo al equipo a lo más alto, y por primera vez en décadas está sentado en el banco de enfrente. Es, sin dudas, una jornada especial.

Godoy Cruz llegó a est e cruce con la necesidad de volver al gol y, sobre todo, de celebrar una victoria en su renovada casa. El Feliciano Gambarte , reinaugurado hace algunos meses y en cuya reapertura también estuvo presente Oldrá, aún no ha sido testigo de un triunfo tombino en esta nueva etapa: en cinco presentaciones, el equipo acumula dos empates y tres derrotas.

En su última presentación, el Tomba igualó 0 a 0 ante Barracas Central, líder de la Zona A, en el duelo interzonal. Si bien mostró una mejor imagen desde lo futbolístico, especialmente en el control del juego, volvió a carecer de eficacia en el área rival.

Ante "La Gloria" de Oldrá, Godoy Cruz busca un triunfo clave, tanto en lo emocional como en lo deportivo, que le permita escalar posiciones en la tabla de la Zona B y en la anual.

image El Bodeguero buscará sacarse la mufa de local frente a los cordobeses. @ClubGodoyCruz

Así, el choque de este domingo es más que un simple partido de fútbol. Cargado de emociones, con un homenaje casi inevitable al querido Gato Oldrá por parte de la dirigencia y del pueblo tombino, Godoy Cruz saldrá al campo con el objetivo de conseguir, al fin, su primera victoria en casa.