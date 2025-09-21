21 de septiembre de 2025 - 17:06

Godoy Cruz e Instituto ya juegan en La Bodega

El Tomba recibe a la Gloria en el Feliciano Gambarte, en una jornada especial marcada por el regreso de Daniel “el Gato” Oldrá al estadio donde es leyenda.

El Expreso, este domingo recibirá a Instituto de Córdoba, que conduce el Gato Oldrá.

Godoy Cruz e Instituto ya hacen correr la pelota en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo clave, por la novena fecha de la Zona B de la Liga Profesional. Ambos llegan con la necesidad de sumar, lo que le da al encuentro un condimento especial. El partido es bajo el arbitraje de Jorge Baliño.

Con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, Godoy Cruz recibe a Instituto en el Feliciano Gambarte, en un cruce que, además del presente deportivo, tiene un condimento especial: el regreso de Daniel “Gato” Oldrá como rival.

Nada había pasado cuando el Expreso sufrió la primera chance en contra. Un fallo en la defensa local permitió a quedar mano a mano a Luna, que cedió para la llegada de Cordero y Petroli mostró reflejos para enviar el balón al córner.

Una jornada especial para Godoy Cruz

El Gato Oldrá, ícono absoluto de la historia de Godoy Cruz, lleva en su piel y en su corazón el orgullo tombino. Hace apenas un año fue quien condujo al equipo a lo más alto, y por primera vez en décadas está sentado en el banco de enfrente. Es, sin dudas, una jornada especial.

image
Godoy Cruz buscará su primera victoria de local frente a la Gloria.

Godoy Cruz llegó a este cruce con la necesidad de volver al gol y, sobre todo, de celebrar una victoria en su renovada casa. El Feliciano Gambarte, reinaugurado hace algunos meses y en cuya reapertura también estuvo presente Oldrá, aún no ha sido testigo de un triunfo tombino en esta nueva etapa: en cinco presentaciones, el equipo acumula dos empates y tres derrotas.

En su última presentación, el Tomba igualó 0 a 0 ante Barracas Central, líder de la Zona A, en el duelo interzonal. Si bien mostró una mejor imagen desde lo futbolístico, especialmente en el control del juego, volvió a carecer de eficacia en el área rival.

Ante "La Gloria" de Oldrá, Godoy Cruz busca un triunfo clave, tanto en lo emocional como en lo deportivo, que le permita escalar posiciones en la tabla de la Zona B y en la anual.

image
El Bodeguero buscará sacarse la mufa de local frente a los cordobeses.

Así, el choque de este domingo es más que un simple partido de fútbol. Cargado de emociones, con un homenaje casi inevitable al querido Gato Oldrá por parte de la dirigencia y del pueblo tombino, Godoy Cruz saldrá al campo con el objetivo de conseguir, al fin, su primera victoria en casa.

