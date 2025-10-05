Godoy Cruz busca una victoria clave ante Independiente

Con la mente puesta en romper la mala racha que arrastra en casa, donde no ha ganado desde el regreso oficial, Godoy Cruz ya se mide ante el alicaído Independiente de Avellaneda, en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
La necesidad por obtener un triunfo en la Bodega lo obliga a ser protagonista. Por eso, desde el arranque se plantó en campo rival, con mucha presión de sus volantes para obligar a una salida larga de parte del Rojo. Y el comienzo tuvo una polémica: pareció falta sobre Martínez Dupuy dentro del área. Era penal para el Expreso. El árbitro Carlos Gareano ignoró la acción.
La incomododidad por no haber ganado desde el retorno al Gambarte se hace sentir en el hincha Tombino, que desea como el agua desatar ese ansiado festejo. En 10 minutos de partido, el visitante no encuentra el balón y el Tomba exige con un mejor comienzo.
Además, el equipo de Walter Ribonetto también anhela quedarse con los tres puntos para comenzar a despegarse de la lucha por la permanencia. En un fin de semana que arrancó con la inesperada noticia del triunfo de Aldosivi, que se puso a cuatro puntos del Expreso, la presión creció.
Por eso, el de este domingo parece la tarde marcada para obtener esa victoria en Mendoza por el plano local, que se ha postergado desde aquella lejana tarde de abril ante Atlético Tucumán, cuando el retorno a casa todavía era una ilusión.
Desde lo futbolístico, el entrenador tendrá el regreso de Mateo Mendoza, y seguirá extrañando a Santino Andino, que está con la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile. Por ese motivo, se espera la titularidad de Altamira para acompañar a Barrea.
Lo positivo para el Bodeguero es que su contricante de turno tampoco anda bien. Independiente de Avellaneda acumula 12 presentaciones sin ganar, incluyendo aquella fatídica noche ante la U de Chile que terminó con suspensión y eliminación de la Copa Sudamericana.
Es cierto que viene de sacar una igualdad en el clásico ante Racing, pero no puede dejar de destacarse que no se impone fuera de casa desde mayo, cuando venció en La Bombonera a Boca Juniors. Parece el rival perfecto para envalentonarse.
El Rojo tendrá la sensible baja del segundo marcador central mendocino Nicolás Freire, que sufrió una lesión que lo marginará durante varias semanas. En su lugar, ingresaría el exRiver Franco Paredes. El resto podría ser el mismo equipo que igualó ante la Academia.