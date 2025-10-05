Godoy Cruz busca una victoria clave ante Independiente

Godoy Cruz ya juega en casa ante Independiente de Avellaneda, buscando cortar la mala racha actuando en Mendoza.

Con la mente puesta en romper la mala racha que arrastra en casa, donde no ha ganado desde el regreso oficial, Godoy Cruz ya se mide ante el alicaído Independiente de Avellaneda, en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La necesidad por obtener un triunfo en la Bodega lo obliga a ser protagonista. Por eso, desde el arranque se plantó en campo rival, con mucha presión de sus volantes para obligar a una salida larga de parte del Rojo. Y el comienzo tuvo una polémica: pareció falta sobre Martínez Dupuy dentro del área. Era penal para el Expreso. El árbitro Carlos Gareano ignoró la acción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1974893107692077513&partner=&hide_thread=false ¿POLÉMICA EN MENDOZA?



En el amanecer del partido, ocurrió esta jugada en el área de Independiente. ¡Lo reclamó todo Godoy Cruz!



La incomododidad por no haber ganado desde el retorno al Gambarte se hace sentir en el hincha Tombino, que desea como el agua desatar ese ansiado festejo. En 10 minutos de partido, el visitante no encuentra el balón y el Tomba exige con un mejor comienzo.

Además, el equipo de Walter Ribonetto también anhela quedarse con los tres puntos para comenzar a despegarse de la lucha por la permanencia. En un fin de semana que arrancó con la inesperada noticia del triunfo de Aldosivi, que se puso a cuatro puntos del Expreso, la presión creció.

