vivo

Gimnasia y Esgrima va por un triunfo clave ante San Telmo en el Parque

Gimnasia y Esgrima recibe al Candombero con el objetivo de recuperar la punta de la Zona B, en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional.

El Lobo quiere recuperar su lugar de privilegio en la tabla, por lo tanto va por un triunfo clave este sábado en el Parque.&nbsp;
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Gimnasia y Esgrima se juega una verdadera final esta tarde frente a San Telmo, por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Adrián Franklin.

Live Blog Post

La formación de San Telmo:

image

Formaciones Gimnasia y Esgrima vs San Telmo.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Gastón Espósito/Nicolás Romano, Fermín Antonini, Brian Ferreyra, Facundo Lencioni. DT: Ariel Broggi.

San Telmo: Joaquín Enrico; Gonzalo Dell Aquila, Gabriel Pusula, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Agustín Ojeda, Elías Brítez, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Renzo Uriburu, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Adrián Franklin

Minuto a minuto y estadísticas:

Te puede interesar

Pura emoción. Berti celebra con el alma la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a semifinales de la Copa Argentina.

Alfredo Berti y el renacer de Independiente Rivadavia: identidad, emoción y un equipo con alma

Por Sergio Faria
Fórmula 1. No pudo ser peor, porque no hay más escuderías. Los ensayos del elenco Alpine estuvieron muy alejados del gusto de Flavio Briatore

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Por Gonzalo Tapia
Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional
En Vivo

Deportivo Maipú vence a Arsenal de Sarandí en un partido complicado

Por Emanuel Cenci