Gimnasia y Esgrima va por un triunfo clave ante San Telmo en el Parque

Gimnasia y Esgrima se juega una verdadera final esta tarde frente a San Telmo, por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Adrián Franklin.
Gimnasia y Esgrima recibe al Candombero con el objetivo de recuperar la punta de la Zona B, en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional.
Gimnasia y Esgrima se juega una verdadera final esta tarde frente a San Telmo, por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Adrián Franklin.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Gastón Espósito/Nicolás Romano, Fermín Antonini, Brian Ferreyra, Facundo Lencioni. DT: Ariel Broggi.
San Telmo: Joaquín Enrico; Gonzalo Dell Aquila, Gabriel Pusula, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Agustín Ojeda, Elías Brítez, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Renzo Uriburu, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
Árbitro: Adrián Franklin