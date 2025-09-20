vivo

Gimnasia y Esgrima supera a San Telmo en el Parque y se ilusiona

Gimnasia y Esgrima vence 1 a 0 a San Telmo, en el marco de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional.

Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional
Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Gimnasia y Esgrima se juega una verdadera final esta tarde frente a San Telmo, por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Adrián Franklin.

Empezó el complemento

Final del primer tiempo. Gana Gimnasia 1 a 0

PT: 42' Romano recuperó y creó la contra, Galeano la tiró por arriba

Hay gol de Chaco For Ever ante Estudiantes de Río Cuarto, para el 1 a 0 parcial. Con estos resultados, Gimnasia 59 puntos, Estudiantes 56

PT: 39' Remate de Uriburu desviado, ante el despeje defectuoso del Lobo

PT: 22' Romano capturó la pelota en el área rival, y tiró apenas afuera

PT: 20' La defensa de San Telmo nunca pudo sacarla ante la pérdida de la pelota de Enrico en un remate de Romano, y Antonini la tiró por arriba

PT: 16' ¡Gol de Gimnasia! Letal cabezazo de Ferreyra para inflar la red tras el buen centro desde la izquierda de Saavedra. 1 a 0

PT: 14' Remate de Romano tras media vuelta, apenas afuera

¡Empezó el partido!

Así va Gimnasia:

La formación de San Telmo:

El equipo de Ariel Broggi salió enchufadísimo, sabiendo que si quería recuperar la punta primero debía ganar su partido, y luego pensar en lo que sucediera en Chaco. Por eso, los 20’ iniciales fueron exclusivos del dueño de casa, que levantó a su gente a fuerza de presión en tres cuartos y búsqueda rápida del arco rival.

En ese aspecto, la clave fue Nicolás Romano. A esta altura del campeonato, recuperar a uno de los mejores jugadores de la cantera significa contar con un refuerzo de jerarquía. En su primera titularidad en todo el año, el 7 no evidenció rastros del largo parate que padeció por la lesión ligamentaria. Se movió por todo el frente de ataque, estuvo participativo y colaboró con 3 remates que despertaron aplausos.

Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional

El Lobo sacó la merecida diferencia sobre el minuto 15’, cuando Franco Saavedra mandó un centro venenoso que encontró el cabezazo letal del goleador Ferreyra para mandarla al fondo de la red.

A partir de allí, Gimnasia trató de planchar el trámite, y regular energías luego de un comienzo arrollador. En parte, la decisión también se produjo por la poca capacidad de San Telmo de llegar con peligro. La excepción fue un disparo desviado de Uriburu tras un despeje defectuoso de la defensa. Nada más.

Formaciones Gimnasia y Esgrima vs San Telmo:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Mario Galeano, Nahuel Barboza, Nicolás Romano, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

San Telmo: Joaquín Enrico; Gonzalo Dell Aquila, Gabriel Pusula, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Agustín Ojeda, Elías Brítez, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Renzo Uriburu, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Adrián Franklin

Goles: PT: 16' Brian Ferreyra (G)

Minuto a minuto y estadísticas:

