Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo frente a Instituto en el Legrotaglie

En un partido que se fue tornando caliente, tras las decisiones del árbitros, Luis Lobo Medin, Gimnasia y Esgrima e Instituto de Córdoba empatan sin goles en el estadio Víctor Legrotaglie, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

image El banco de Gimnasia estalló en un solo festejo con el gol de Lencioni. Walter Caballero A los 8 minutos tras un centro pasado en su intento por despejar el balón, Imanol González tocó el balón con el brazo. El llamado del VAR para Lobo Medina, quien sancionó penal frente al reclamo de los jugadores mendocinos y una popular enfurecida con la decisión del juez.

EL PRIMER GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA EN SU CASA DESDE SU REGRESO A PRIMERA DIVISIÓN: Lencioni le rompió el arco a Roffo y puso el 1-0 del Lobo ante Instituto en el #TorneoApertura.



Franco Jara confiado remató al medio del arco y otra vez, esa gran figura que tiene en el arco Gimnasia: César Rigamonti hizo pesar sus pergaminos y mantuvo el arco en 0.

RIGAMONTI SE QUEDÓ EN EL MEDIO Y LE TAPÓ EL PENAL A JARA: el arquero de Gimnasia de Mendoza evitó el gol de Instituto en el #TorneoApertura.



Con la necesidad de recuperar la confianza la imagen y la convicciones, el Lobo volvió a tener un gran primer tiempo al igual que en sus primeras presentaciones ante Central Córdoba y el Ciclón. Con un buen dominio del balón el equipo de Broggi fue quien propuso y llegó al arco defendo por Roffo.

Si bien le faltó profundidad al Lobo fue quien propuso. Es que con ingreso de Módica, le permitió a Lencioni volver a tener mayor protagonismo junto a Sánchez y Ceballos.

image Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba Walter Caballero A los 22' parecía que llegaba el premio a tanta presión. Tiro de esquina y un cabezazo limpio de Muñoz que terminó en gol, pero el juez de línea entendió que el central estaba en posición adelantada. image Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba Wálter Caballero El estadio se hizo escuchar en un solo reclamo. Más allá de que no logró marcar la diferencia en el tanteador, el Lobo volvió a exponer dominio y buen juego. Se fue al descanso con gusto a poco, pero conforme con la entrega. Las formaciones Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan José Franco, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barbosa, Julián Ceballos, FacundoLencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi. Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Gastón Lodico, Juan Méndez, Nicolás Guerra, Gustavo Abregú; Alex Luna, Franco Jara. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez. Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba Estadio: Víctor Legrotaglie. Árbitro: Luis Lobo Medina. Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba: minuto a minuto y estadísticas Embed