Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo frente a Instituto en el Legrotaglie
El Lobo se impuso a La Gloria con un gol de Facundo Lencioni. César Rigamonti le contuvo un penal a Jara los 9 minutos de iniciado el partido, en uno de los encuentros correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional.
A los 8 minutos tras un centro pasado en su intento por despejar el balón, Imanol González tocó el balón con el brazo. El llamado del VAR para Lobo Medina, quien sancionó penal frente al reclamo de los jugadores mendocinos y una popular enfurecida con la decisión del juez.
Con la necesidad de recuperar la confianza la imagen y la convicciones, el Lobo volvió a tener un gran primer tiempo al igual que en sus primeras presentaciones ante Central Córdoba y el Ciclón. Con un buen dominio del balón el equipo de Broggi fue quien propuso y llegó al arco defendo por Roffo.
Si bien le faltó profundidad al Lobo fue quien propuso. Es que con ingreso de Módica, le permitió a Lencioni volver a tener mayor protagonismo junto a Sánchez y Ceballos.
A los 22' parecía que llegaba el premio a tanta presión. Tiro de esquina y un cabezazo limpio de Muñoz que terminó en gol, pero el juez de línea entendió que el central estaba en posición adelantada.
El estadio se hizo escuchar en un solo reclamo. Más allá de que no logró marcar la diferencia en el tanteador, el Lobo volvió a exponer dominio y buen juego. Se fue al descanso con gusto a poco, pero conforme con la entrega.
Las formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan José Franco, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barbosa, Julián Ceballos, FacundoLencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Gastón Lodico, Juan Méndez, Nicolás Guerra, Gustavo Abregú; Alex Luna, Franco Jara. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba
Estadio: Víctor Legrotaglie.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba: minuto a minuto y estadísticas
