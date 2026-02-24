Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vence a Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie, con un golazo de Santiago Rodríguez, en un encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, marca el primer cruce entre ambos en la máxima categoría. Cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino.
A los 3 minutos, desde afuera del área Linares avisó con un remate de derecha que exigió a Rey que envió el balón al córner.
A los 5 minutos, Rodríguez bajó un pase largo con el pecho y de media vuelta sacó un zurdazo al segundo palo de Rey. Golazo y el Lobo gana 1 a 0.
Formaciones de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda:
Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Julián Ceballos, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Santiago Rodríguez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT. Gustavo Quinteros.
Datos del partido
Estadio: Víctor Legrotaglie
Árbitro: Sebastián Zunino
Minuto a minuto y estadísticas: