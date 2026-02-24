24 de febrero de 2026 - 22:01

Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente en el Legrotaglie

Con un golazo de "Mortadela" Rodríguez el Lobo vence al Rojo por la séptima fecha del Apertura, en un duelo inédito en Primera División.

Un hecho histórico. Gimnasia e Independiente se enfrentarán por primera vez en un partido de Primera División.

 

Foto:

Ramiro Gómez
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata. 

Foto:

WALTER CABALLERO / LOS ANDES
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vence a Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie, con un golazo de Santiago Rodríguez, en un encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, marca el primer cruce entre ambos en la máxima categoría. Cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino.

A los 3 minutos, desde afuera del área Linares avisó con un remate de derecha que exigió a Rey que envió el balón al córner.

A los 5 minutos, Rodríguez bajó un pase largo con el pecho y de media vuelta sacó un zurdazo al segundo palo de Rey. Golazo y el Lobo gana 1 a 0.

Formaciones de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Julián Ceballos, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Santiago Rodríguez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT. Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas:

