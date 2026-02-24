Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vence a Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie, con un golazo de Santiago Rodríguez, en un encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, marca el primer cruce entre ambos en la máxima categoría. Cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino.