Gimnasia sofoca a Racing que no puededar vuelta la situación en la plata.

¡Final del primer tiempo! Gimnasia de La Plata le gana a Racing gracias al gol olímpico de Barros Schelotto . El equipo de Gustavo Costas no logra plasmar su idea de juego y su gran figura es Facundo Cambeses, que evitó el segundo del Lobo tras el mano a mano de Torres.

Racing no logra implementar su nuevo esquema ofensivo, mientras que Gimnasia se repliega con diez jugadores en la mitad de la cancha, cerrando espacios y cortando los circuitos de juego de la Academia.

Franco Torres es el arma por derecha de Gimnasia , que busca ampliar la ventaja ante un Racing desestabilizado. Gustavo Costas le da indicaciones a su aturdido equipo desde el banco.Panaro casi convierte el segundo tras un desborde de Torres.

Entrando en los 33 minutos y en el tramo final del primer tiempo , la Academia no logra concretar por los costados. El debut de Matko Miljevic no es el esperado para quien está llamado a ser el “10” de Racing. En contrapartida, el Lobo de La Plata juega de manera muy vertical y se apoya en los tenaces pases de Nacho Fernández, que encuentran destino en el último cuarto del campo.

En 23 minutos de partido ya se despierta la primera polémica del encuentro. Tras un desborde de Panaro, el atacante es interceptado por Colombo y la jugada genera reclamos de todo Gimnasia. Por muy poco no es penal, pero el árbitro Rey Hilfer determina que el contacto no es suficiente para sancionar la pena máxima y dejo seguir el juego.

Ya se juega el primer cuarto de hora y Racing no le encuentra la vuelta al partido. Por ahora cae en El Bosque, donde Gimnasia presiona alto y muestra un nivel muy superior al del equipo dirigido por Gustavo Costas. El Lobo domina el desarrollo y se adueña de la iniciativa, con Barros Schelotto como el gran controlador del balón en la mitad de la cancha, marcando los tiempos y ordenando cada avance del conjunto local.

¡Hay gol de Gimnasia! A los 10 minutos del primer tiempo, el Lobo abre el marcador tras un tiro de esquina: Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, convierte un gol olímpico que sorprende a todos en Racing y deja perplejo al banco de Gustavo Costas, que no puede creer lo ocurrido.

El hijo de Barros Schelotto marca de manera histórica el primer gol de Gimnasia en esta temporada, con una ejecución inolvidable que vence a Facundo Cambeses y desata la locura en El Bosque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015193260310868456&partner=&hide_thread=false GOLAZO OLÍMPICO DE GIMNASIA. NICOLÁS BARROS SCHELOTTO MARCÓ EL 1-0 ANTE RACING EN EL BOSQUE A LOS 9 MINUTOS



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T6hW0bWUNR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026

Formaciones

Gimnasia LP: Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro y Marcelo Torres.

Racing Club:Facundo Cambeses, Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic, Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Árbitro: Rey Hifler

Estadio: Juan Carmel Zaarello