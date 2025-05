Gimnasia de Mendoza y el objetivo de recuperar la punta: hora, TV, formaciones

La derrota ante Gimnasia de Jujuy del fin de semana pasado fue dolorosa para el Blanquinegro, que no sólo perdió el invicto sino también la cima de su grupo. Si bien un sólo resultado no alcanza para meterlo en un mal momento, se suma al último encuentro en casa donde no pudo pasar del 1 a 1 ante Nueva Chicago, y a una serie de encuentros donde da la sensación de que el ímpetu no es el mismo.