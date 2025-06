Gimnasia de Mendoza recibe a Talleres de Escalada: a qué hora juega y dónde verlo

Los dirigidos por Ezequiel Medrán no quieren perderle pisada al líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el cual tienen una distancia de 3 puntos. Pero para eso, deberán dejar atrás los dos empates consecutivos (ante San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto), y retornar al tan ansiado triunfo, que permita seguir expectante.

La chance para reencontrarse con la alegría es inmejorable, debido al débil rival que estará enfrente. Talleres de Remedios de Escalada no está haciendo pie en la categoría, y está último en la zona producto de 14 derrotas, 3 empates y 1 sola victoria en todo el torneo. Sin dudas. Hace cinco fechas que no puede sumar puntos, y no levanta cabeza.