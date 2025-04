Gimnasia de Mendoza quiere mantener la punta ante Almirante Brown: hora, TV, y formaciones

Para este partido, el DT Ezequiel Medrán no cambiará demasiado el plan de acción ni los intérpretes , debido al buen rendimiento que mostraron el fin de semana pasado al vencer 2 a 0 a Chaco For Ever en el Víctor Legrotaglie. Ese día, los tantos de Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra fueron suficientes para imponerse al conjunto del norte del país.

Gimnasia y Esgrima vs Chaco For Ever.jfif

image.png Guillermo Szeszurak, nuevo DT de Almirante Brown

Cabe destacar que, en los últimos días, la Fragata confirmó la llegada del nuevo cuerpo técnico, que es encabezado por Guillermo Szeszurak, y secundado por los ayudantes de campo Fernando Saavedra y Yair Carré.

Según informó la Secretaría de Prensa del Lobo, la estadística de Pablo Giménez no es favorable. Este año no dirigió a ninguno de los dos y lleva 6 partidos dirigidos con 2 triunfos locales, 3 empates y 1 triunfo visitante. En el 2024 dirigió al Mensana 4 veces: derrota de local vs Maipú 1 a 0, y empates de visitante vs Almagro 2-2, Maipú y Brown de Adrogué 0-0.

Posibles formaciones de Almirante Brown - Gimnasia de Mendoza:

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Enzo Cardozo, Patricio Pizarro, Nahuel Iribarren, Tomás Villoldo; Santiago Gauna, Juan Manuel Vázquez, Tomás Almada, Diego García; Gonzalo Flores, Ramón González. DT: Guillermo Szeszurak.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Brian Andrada, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Datos del partido:

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento

Árbitro: Pablo Giménez

Hora: 15

TV: TyC Sports, TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas: