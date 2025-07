Live Blog Post

La FIA aclaró que la ventana de 3 horas de carrera no comenzó, ya que esa regla solo se aplica cuando una carrera ha sido interrumpida, pero en este caso la mismo todavía no comenzó, por lo que el cronómetro no se ha puesto en marcha.

No existen pronósticos de lluvia de ahora en adelante y se producirán 44 vueltas de carrera en seco.