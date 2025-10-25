vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Después de quedar 19° en la última práctica libre, el piloto de la ciudad de Pilar quedó en el puesto 20° en la clasificación

Fórmula 1. Bastante bien le ha ido a Franco Colapinto en México
Fórmula 1. El piloto argentino: Franco Colapinto
Los Andes | Gonzalo Tapia
Viene el segundo giro

¡Luz verde! Está en marcha la Q2 en el Gran Premio de México

¡Una batata!

Franco sufrió el rendimiento de un Alpine que tendrá a Pierre Gasly iniciando en el 18° puesto. El sudamericano giró apenas una décima más lento que el francés

Los dos Alpine afuera

¡Final de la Q1! Franco Colapinto de Alpine (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Pierre Gasly de Alpine (18°), Alex Albon de Williams (17°) y Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) son los cinco eliminados.

Se suma otro a la lucha

¡Gran vuelta de Hadjar! Aparece primero ahora con 1:16.733. Con tres minutos por delante, el tiempo de corte es de Andrea Kimi Antonelli, que figura 15° con 1:17.524

Puntea Norris

Lando Norris es el más rápido de esta sesión por el momento con 1:16.899, por delante de un Charles Leclerc que marcó 1:17.024

¡A Boxes!

Con cinco minutos por delante, Pierre Gasly figura 15° con el tiempo de corte: 1:17.630. Franco Colapinto va a boxes y prepara todo para un último intento. El argentino está 0.040 detrás del francés.

Apareció el Holandés

Buen primer intento de Max Verstappen para ubicarse tercero con 1:17.306

Leclerc no quiere quedarse

Charles Leclerc registra 1:17.285 y aparece segundo. Oscar Piastri giró en 1:17.850 y quedó a 0.703 de su compañero Lando Norris, que lidera la Q1 actualmente.

Norris un avión

Lando Norris pone el tiempo más veloz en estos momentos con una vuelta de 1:17.147. Detrás aparece Ollie Bearman (1:17.765) y Alex Albon (1:17.835)

Colapinto con ganas

Primer intento para Franco Colapinto con 1:18.392 que le permite posicionarse adelante de su compañero Pierre Gasly. El francés giró 0.439 más lento con una vuelta de 1:18.831

Bien Alonso

Fernando Alonso registra 1:17.936

¡Stroll como loco!

Primeros intentos en los minutos iniciales de la Q1: Lance Stroll registra 1:18.815

¡Andale!

¡Luz verde en México!Está en marcha la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Falta poquito

Se viene la Q1 del Gran Premio de México. Los 20 pilotos tendrán 18 minutos para evitar quedar entre los cinco peores tiempos, quienes quedarán eliminados. La temperatura es de 26°C, aunque asciende hasta los 49°C en la pista con un 27% de humedad.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 19° en el último ensayo antes de la clasificación

Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Fórmula 1. Franco Colapinto empezó con el pie derecho en México

En el primer ensayo del GP de México de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó noveno

