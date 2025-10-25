Fórmula 1: Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de México de Fórmula 1

¡Luz verde! Está en marcha la Q2 en el Gran Premio de México
25-10-2025 18:28
¡Una batata!
Franco sufrió el rendimiento de un Alpine que tendrá a Pierre Gasly iniciando en el 18° puesto. El sudamericano giró apenas una décima más lento que el francés
25-10-2025 18:24
Los dos Alpine afuera
¡Final de la Q1! Franco Colapinto de Alpine (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Pierre Gasly de Alpine (18°), Alex Albon de Williams (17°) y Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) son los cinco eliminados.
25-10-2025 18:16
Se suma otro a la lucha
¡Gran vuelta de Hadjar! Aparece primero ahora con 1:16.733. Con tres minutos por delante, el tiempo de corte es de Andrea Kimi Antonelli, que figura 15° con 1:17.524
25-10-2025 18:15
Puntea Norris
Lando Norris es el más rápido de esta sesión por el momento con 1:16.899, por delante de un Charles Leclerc que marcó 1:17.024
25-10-2025 18:14
¡A Boxes!
Con cinco minutos por delante, Pierre Gasly figura 15° con el tiempo de corte: 1:17.630. Franco Colapinto va a boxes y prepara todo para un último intento. El argentino está 0.040 detrás del francés.
25-10-2025 18:12
Apareció el Holandés
Buen primer intento de Max Verstappen para ubicarse tercero con 1:17.306
25-10-2025 18:10
Leclerc no quiere quedarse
Charles Leclerc registra 1:17.285 y aparece segundo. Oscar Piastri giró en 1:17.850 y quedó a 0.703 de su compañero Lando Norris, que lidera la Q1 actualmente.
25-10-2025 18:09
Norris un avión
Lando Norris pone el tiempo más veloz en estos momentos con una vuelta de 1:17.147. Detrás aparece Ollie Bearman (1:17.765) y Alex Albon (1:17.835)
25-10-2025 18:07
Colapinto con ganas
Primer intento para Franco Colapinto con 1:18.392 que le permite posicionarse adelante de su compañero Pierre Gasly. El francés giró 0.439 más lento con una vuelta de 1:18.831
25-10-2025 18:07
Bien Alonso
Fernando Alonso registra 1:17.936
25-10-2025 18:06
¡Stroll como loco!
Primeros intentos en los minutos iniciales de la Q1: Lance Stroll registra 1:18.815
25-10-2025 18:05
¡Andale!
¡Luz verde en México!Está en marcha la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez
25-10-2025 18:00
Falta poquito
Se viene la Q1 del Gran Premio de México. Los 20 pilotos tendrán 18 minutos para evitar quedar entre los cinco peores tiempos, quienes quedarán eliminados. La temperatura es de 26°C, aunque asciende hasta los 49°C en la pista con un 27% de humedad.
