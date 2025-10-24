vivo

Formula 1: Franco Colapinto corre su segundo ensayo en el Gran Premio de México

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, los equipos salen nuevamente a girar en la segunda prueba de la jornada. En la primera, el piloto bonaerense culminó en el noveno lugar

Fórmula 1: El team de Alpine
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia
Charles Leclerc (1:18.353), Lando Norris (1:18.681) y Lewis Hamilton (1:18.689) registraron los mejores tiempos en estos primeros 20 minutos de sesión.

Charles Leclerc figura como líder con 1:18.353, el mejor tiempo de toda la jornada de entrenamientos hasta el momento.

La primera actividad de Pierre Gasly en la pista tras ausentarse en la FP1 es de 1:20.627 que lo deja en la última colocación.

Franco Colapinto mejora su tiempo inicial, gira en 1:19.649 con neumáticos medios y salta al 11° lugar.

Con todos los pilotos titulares nuevamente en la pista, el Gran Premio de México está rodando el segundo entrenamiento de este viernes. La temperatura en el Autódromo Hermanos Rodríguez actualmente es de 26°, aunque asciende hasta los 44° en la pista con un 25% de humedad.

La vuelta más veloz en estos minutos iniciales es de Charles Leclerc con 1:18.669

Primeros registros para Franco Colapinto en la FP2: marcó 1:19.900 y aparece quinto.

¡Luz verde en México! Ya está en marcha la segunda práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pormenores el GP de México

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 2: 19.00

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30

Clasificación: 18.00

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

Las distancias entre los rookies y los titulares en el primer ensayo del GP de México

Charles Leclerc aventajó por 2.474 a Antonio Fuoco en Ferrari en su giro más veloz

Andrea Kimi Antonelli aventajó por 1:202 a Fred Vesti en Mercedes en su giro más veloz

Esteban Ocon aventajó por 1.035 a Ryo Hirakwa en Haas en su giro más veloz

Alex Albon aventajó por 0.926 a Luke Browning en Williams en su giro más veloz

Fernando Alonso aventajó por 0.899 a Jak Crawford en Aston Martin en su giro más veloz

Oscar Piastri aventajó por 0.896 a Pato O’Ward en McLaren en su giro más veloz

Isack Hadjar aventajó por 0.744 a Ayumu Iwasa en Racing Bulls en su giro más veloz

Franco Colapinto aventajó por 0.531 a Paul Aron en Alpine en su giro más veloz

Arvid Lindblad aventajó por 0.093 a Yuki Tsunoda en Red Bull en su giro más veloz

¡Final de la FP1 en México! En una tanda con nueve rookies, el más veloz fue Charles Leclerc, quien marcó un tiempo de 1:18.380 con su Ferrari. Detrás aparecieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).

Franco Colapinto quedó en el noveno lugar tras lograr un registro de 1:19.331 que lo dejó a 0.951 del tiempo de punta, pero a más de medio segundo por delante de su compañero Paul Aron. El estonio, que ocupó la butaca de Pierre Gasly, quedó 15° con su mejor vuelta en 1:19.862.

El mejor rookie de la jornada fue la joven promesa de Red Bull, Arvid Lindblad, quien podría ser ascendido en 2026 a Racing Bulls: marcó una vuelta de 1:18.997 en el monoplaza de Max Verstappen, quedó sexto y aventajó incluso los registros de Yuki Tsunoda (1:19.090).

¡Arvid Lindblad logra el quinto mejor registro sobre el cierre! El corredor de Red Bull, que ocupa la butaca de Max Verstappen, giró en 1:18.997 para ser el mejor rookie de la FP1.

Sube en el clasificador Paul Aron, que en su segundo intento veloz con neumáticos blandos giró en 1:19.862 y figura 14°, medio segundo por detrás de Franco Colapinto.

Mejora sus tiempos Franco Colapinto en su segundo intento con neumáticos rojos y ahora aparece 8° con 1:19.331, un segundo más veloz que el registro de Paul Aronhasta el momento.

Primer intento de Franco Colapinto con neumáticos rojos: salta al 10° lugar con un giro de 1:19.669, que lo pone a 0.680 por delante de su compañero Paul Aron.

Con 20 minutos de sesión por delante, Charles Leclerc es el más veloz por el momento con 1:18.380 y el rookie más destacado es Fred Vesti con Mercedes, que figura 9° con 1:19.689

Primer intento de Paul Aron con neumáticos rojos: giró en 1:20.349 para figurar 11°. Franco Colapinto, que aparece 16°, continúa en boxes.

Andrea Kimi Antonelli, en su primer intento con neumáticos rojos, marca el ritmo de esta FP1 con 1:18.487

Piastri empieza a hacerse notar

El primer tiempo de referencia con neumáticos blandos es de Oscar Piastri, quien giró en 1:19.035 y figura como líder.

Andrea Kimi Antonelli pone el mejor tiempo actualmente con 1:20.035. Paul Aron mejora sus tiempos para figurar 13° con 1:21.279, a 0.443 por detrás de Franco Colapinto.

Live Blog Post

Luke Browning - 1:21.182

10° Arvid Lindblad - 1:21.251

13° Fred Vesti - 1:21.670

14° Ayumu Iwasa - 1:21.785

15° Jake Crawford - 1:21.821

16° Ryo Hirakawa - 1:21.935

18° Paul Aron - 1:22.092

19° Pato O’Ward - 1:22..623

20° Antonio Fuoco - 1:22.982

Norris y Verstappen
Lando Norris y Max Verstappen dos candidatos a llevarse el GP de F&oacute;rmula 1 en M&eacute;xico.

Mejora sus registros Franco Colapinto ahora para figurar sexto con 1:20.836, a menos de un segundo del actual líder de la FP1 Isack Hadjar (1:20.128).

Empieza la segunda tanda de Franco Colapinto tras pasar por boxes: giró en 1:21.561 para ubicarse sexto.

Con 50 minutos de actividad por delante, Isack Hadjar marcó 1:21.091 para el tiempo más veloz y Fred Vesti es el rookie que mejor registro firmó con 1:21.670 en el Mercedes que lo coloca quinto.

En estos primeros diez minutos, Franco Colapinto mejora su registro inicial para marcar 1:23.325, lejos todavía del registro de Oscar Piastri que fue el más veloz con 1:21.570.

El primer registro más veloz es de Isack Hadjar con 1:22.001, seguido por Colapinto con 1:23.652.

Franco Colapinto sale a pista con neumáticos duros para estos minutos iniciales.

¡Luz verde en México! Comienza la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez

