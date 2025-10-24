Formula 1: Franco Colapinto corre su segundo ensayo en el Gran Premio de México

Live Blog Post

Las distancias entre los rookies y los titulares en el primer ensayo del GP de México

Charles Leclerc aventajó por 2.474 a Antonio Fuoco en Ferrari en su giro más veloz

Andrea Kimi Antonelli aventajó por 1:202 a Fred Vesti en Mercedes en su giro más veloz

Esteban Ocon aventajó por 1.035 a Ryo Hirakwa en Haas en su giro más veloz

Alex Albon aventajó por 0.926 a Luke Browning en Williams en su giro más veloz

Fernando Alonso aventajó por 0.899 a Jak Crawford en Aston Martin en su giro más veloz

Oscar Piastri aventajó por 0.896 a Pato O’Ward en McLaren en su giro más veloz

Isack Hadjar aventajó por 0.744 a Ayumu Iwasa en Racing Bulls en su giro más veloz

Franco Colapinto aventajó por 0.531 a Paul Aron en Alpine en su giro más veloz

Arvid Lindblad aventajó por 0.093 a Yuki Tsunoda en Red Bull en su giro más veloz