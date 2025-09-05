Formula 1: Arranca el ensayo 2 de Monza con Franco Colapinto en pista

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya disputa la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia, correspondiente a las decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto dará sus primeros giros en el Autódromo Internacional de Monza, también conocido como el “Templo de la velocidad”, ya que en la primera práctica libre fue reemplazado por el estonio Paul Aron.

12. 46 Buena vuelta de Charles Leclerc para quedar a 0.083 del tiempo de la cima de Lando Norris : el de Ferrari aparece segundo con 1:19.961 .

12. 41 Con 20 minutos por delante, Franco Colapinto vuelve a salir a pista tras cargar combustible con neumáticos medios. Los Alpine están en el fondo de la grilla con el argentino ubicado 20° (1:21.564) y Pierre Gasly en el 18° lugar (1:21.102) con Andrea Kimi Antonelli en el medio de ambos, tras el abandono que protagonizó el italiano en el inicio de la sesión.

12. 38 Mejora los tiempos personales Pierre Gasly para figurar 15° puesto con 1:21.102 , que lo pone 0.462 por delante de Colapinto

12. 32 Lando Norris gira con 1:19.878 para colocarse como el más veloz de la FP2 con su McLaren en la primera media hora.

12. 29 Pierre Gasly gira en 1:21.326 y salta al 12° puesto, con 0.238 mejor que el tiempo de Colapinto.

12. 27 Primera vuelta de Franco Colapinto con neumáticos rojos y marca 1:21.564 para quedar 17° momentáneamente. El tiempo más rápido de Alpine en la FP1 había sido de Pierre Gasly 1:21.653

12. 25 ¡Sorprende Carlos Sainz! El español de Williams sube a lo más alto de los registros con 1:20.583

12. 24 Franco Colapinto consigue otra mejora en sus registros con 1:22.953 que lo deja 19° justo detrás de Pierre Gasly (1:22.254)

12. 20 ¡Max Verstappen pone el mejor tiempo! El de Red Bull giró en 1:20.710 y lidera la sesión

12. 14 ¡Luz verde! Se reinicia la actividad en Monza con 46 minutos por delante. Lando Norris tiene el tiempo más veloz con 1:21.012 hasta acá

12. 10 ¡Bandera roja! Andrea Kimi Antonelli salió de pista, quedó estancado con su Mercedes en la grava y no podrá continuar. Quedan 50 minutos de sesión por delante, pero se detendrá la actividad.

12. 09 ¡Salida de pista de Pierre Gasly! El piloto de Alpine pasó por la grava, pero pudo continuar en pista.

12. 07 Franco Colapinto mejora su tiempo con 1:23.409. Oscar Piastri es el más veloz hasta el momento con 1:21.212

12. 04 El primer tiempo de Franco Colapinto es de 1:24.322

12. 04 PRIMEROS REGISTROS

Gabriel Bortoleto de Sauber - 1:21.683

George Russell de Mercedes - 1:21.735

Oscar Piastri de McLaren - 1:21.896

12. 00 ¡Luz verde! Está en marcha la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia