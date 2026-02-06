FADEP va por la final ante Estudiantes de San Luis: hora, TV, formaciones

Este sábado, el cuadro de Diego Pozo juega la vuelta de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. Será en Russell, a las 18 horas.

FADEP está delante de una oportunidad de oro. Tan sólo una victoria lo separa de disputar el encuentro por el ascenso al Torneo Federal A, su gran anhelo en los últimos tiempos. Enfrente estará Estudiantes de San Luis, un hueso duro de roer.

El partido corresponde a la vuelta de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, que otorgará un cupo para la gran final por uno de los cuatro boletos disponibles para subir a la tercera división del fútbol argentino. Ese duelo, con escenario y día a confirmar, será ante el vencedor de la llave entre La Amistad de Cipoletti y Boxing Club de Río Gallegos.

FADEP FADEP quiere llegar a la final por el ascenso FADEP La cuenta para lograrlo es sencilla. Al haber igualado 0 a 0 el fin de semana pasado en San Luis, un triunfo por cualquier marcador servirá para abrochar el pase a la definición del fin de semana que viene. Además, si persiste el empate habrá tanda de penales para definir al vencedor.

El Rojinegro llega envalentonado tras haber aguantado el empate en el Coliseo Verde, en un encuentro que por momentos le resultó complicado debido al empuje de Estudiantes. Cristian Aracena fue la figura del trámite, y dejó con vida a la Fundación. El cuadro de San Luis, mientras tanto, careció de puntería y se fue diluyendo con el correr de los minutos ante la presión de su gente.

Ahora se verán las caras nuevamente en Russell, donde FADEP no ha perdido a lo largo de todo el torneo. El Cóndor hizo de su casa una verdadera fortaleza, y espera estirar ese buen presente un fin de semana más. La ilusión y la jerarquía del plantel son motivos suficientes para el optimismo del hincha.