F1 en VIVO: Lando Norris lidera el Gran Premio de Mexico y Franco Colapinto se encuentra 16°

El piloto de McLaren domina la carrera y sueña con liderar también el campeonato de la Fórmula 1. El argentino sufrió un trompo en la primera curva y perdió varios segundos.

Lando Norris, piloto de McLaren
Por Nicolás Salas
Vuelta 36/71: Fernando Alonso abandona la carrera y Colapinto sigue penúltimo, en el puesto 16°

Vuelta 33/71: Colapinto se acercaba a Gasly y justo cuando se ubicaba a medio segundo, el francés fue llamado a boxes. El argentino todavía no para y se ubica penúltimo.

Vuelta 27/71: Sanción para Sainz de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en los pits. Por otro lado, Nico Hülkenberg (Sauber) abandonó la carrera.

Vuelta 25/71: Tanto Sainz como Alonso adelantaron a Colapinto, quien no consigue velocidad con sus neumáticos duros

Vuelta 20/71: se abrió la ventana de boxes y Alpine sufre con sus dos coches en la última posición.

Vuelta 15/71: Lewis Hamilton fue penalizado con 10 segundos de sanción por cortar la pista y sacar ventaja sobre Verstappen y el resto de sus rivales.

Vuelta 6/71: Feroz toque entre Verstappen y Hamilton, cuando el neerlandés intentó superar a la Ferrari y se chocaron en la recta principal. El Red Bull volvió a atacarlo en la recta posterior y el británico recortó la pista. Oliver Bearman aprovechó el duelo y trepó hasta la cuarta ubicación.

La lucha entre los piltoos que tuvieron el incidente será investigada.

En la primera curva, el Aston Martin de Lance Stroll dejó sin pista a Colapinto, este pisó el pasto e hizo un trompo que sentenció sus aspiraciones en carrera.

Vuelta 4/71: Liam Lawson ingresó a boxes con daños tras la largada. Finalmente abandonó la carrera.

Vuelta 1/71: en una caótica largada, Lando Norris y las Ferrari conservaron sus puestos. Franco Colapinto dio un trompo cuando peleaba con Lance Stroll y sigue en el último lugar. Max Verstappen recortó la curva directo al pasto al no tener espacios y George Russell pide que la devolución de suposición.

¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!

Las posibles estrategias de los equipos en este GP de México

¿Qué dijo Colapinto tras quedar último?

El piloto argentino no pudo cerrar su último intento en la Q1 por una falla en el inicio de la vuelta

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y tras un comienzo auspicioso en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero un error en el inicio de su último giro le impidió marcar un nuevo tiempo para aspirar a avanzar a la Q2 entre los 15 mejores.

La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, argumentó muy decepcionado tras quedar finalmente a poco más de una décima del mejor tiempo de Gasly.

Así será la grilla de partida de este Gran Premio de México:
  1. Lando Norris - 1:15.586
  2. Charles Leclerc - 1:15.848
  3. Lewis Hamilton - 1:15.938
  4. George Russell - 1:16.034
  5. Max Verstappen - 1:16.070
  6. Kimi Antonelli - 1:16.118
  7. Oscar Piastri - 1:16.174
  8. Isack Hadjar - 1:16.252
  9. Oliver Bearman - 1:16.460
  10. Yuki Tsunoda - 1:16.816
  11. Esteban Ocon - 1:16.837
  12. Carlos Sainz - 1:16.172 (+5 posiciones)
  13. Nico Hülkenberg - 1:17.016
  14. Fernando Alonso - 1:17.103
  15. Liam Lawson - 1:18.072
  16. Gabriel Bortoleto - 1:17.412
  17. Alex Albon - 1:17.490
  18. Pierre Gasly - 1:17.546
  19. Lance Stroll - 1:17.606
  20. Franco Colapinto - 1:17.670
Así es el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable.

La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular —y espectacularmente aterradora— curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una de las vistas más singulares de la F1.

  • Longitud del circuito: 4.304 kilómetros
  • Primer Gran Premio: 1963
  • Número de vueltas: 71
  • Tiempo de vuelta más rápido: 1:17.774 Valtteri Bottas (2021)
  • Distancia de carrera: 305.584 kilómetros
mechico
El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

