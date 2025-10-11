En una final discutida, Gimnasia y Esgrima iguala con Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima juega la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, donde buscará quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. El partido es en cancha de Platense con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Gimnasia y Esgrima busca abrochar el ascenso en la gran definición de la Primera Nacional. Iguala 0 a 0.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Nicolás Romano; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.
Estadio: Platense
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Tarjetas amarillas: Diego Mondino, Franco Saavedra