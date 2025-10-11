vivo

En una final discutida, Gimnasia y Esgrima iguala con Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima busca abrochar el ascenso en la gran definición de la Primera Nacional. Iguala 0 a 0.

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
Los Andes | Emanuel Cenci
Gimnasia y Esgrima juega la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, donde buscará quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. El partido es en cancha de Platense con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Terminó el primer tiempo

PT: 41' Nicolás Ramírez revisó la acción a través del VAR, y anuló el tanto por mano de Servetto en el inicio de la acción

PT: 38' ¡Golazo de Gimnasia! Taco de Servetto, centro de Saavedra, Romano capturó el rebote dentro del área, la paró con el pecho y rompió el arco. 1 a 0

PT: 21' Todo Gimnasia pidió penal. Romano gambeteó dentro del área, y cayó producto de lo que pareció infracción de Recalde

PT: 15' Crego recibió en tres cuartos, enganchó hacia adentro y sacó un remate que Rigamonti despejó al córner

PT: 3' Tiro de esquina de Lencioni, la pelota quedó boyando tras tres cabezazos, González la empujó y un defensor la sacó de adentro. El árbitro no cobró por mano de Muñoz.

¡Empezó el partido!

Gimnasia y Esgrima va por el ascenso
Los once de Deportivo Madryn:

Así va Gimnasia:

Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Nicolás Romano; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Datos del partido:

Estadio: Platense

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Tarjetas amarillas: Diego Mondino, Franco Saavedra

Minuto a minuto y estadísticas:

