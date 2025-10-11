En una final discutida, Gimnasia y Esgrima iguala con Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima juega la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, donde buscará quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. El partido es en cancha de Platense con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Live Blog Post Terminó el primer tiempo

Live Blog Post PT: 41' Nicolás Ramírez revisó la acción a través del VAR, y anuló el tanto por mano de Servetto en el inicio de la acción

Live Blog Post PT: 38' ¡Golazo de Gimnasia! Taco de Servetto, centro de Saavedra, Romano capturó el rebote dentro del área, la paró con el pecho y rompió el arco. 1 a 0

Live Blog Post PT: 21' Todo Gimnasia pidió penal. Romano gambeteó dentro del área, y cayó producto de lo que pareció infracción de Recalde

Live Blog Post PT: 15' Crego recibió en tres cuartos, enganchó hacia adentro y sacó un remate que Rigamonti despejó al córner

Live Blog Post PT: 3' Tiro de esquina de Lencioni, la pelota quedó boyando tras tres cabezazos, González la empujó y un defensor la sacó de adentro. El árbitro no cobró por mano de Muñoz.

Live Blog Post ¡Empezó el partido! Gimnasia y Esgrima va por el ascenso Gimnasia y Esgrima va por el ascenso

Live Blog Post Los once de Deportivo Madryn: Imagen de WhatsApp 2025-10-11 a las 16.29.28_55e2b7e5

Live Blog Post Así va Gimnasia: Imagen de WhatsApp 2025-10-11 a las 16.29.28_b68356a4

Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Nicolás Romano; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.