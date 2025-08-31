vivo

En medio del temporal, Boca iguala ante Aldosivi

Boca Juniors empata 0 a 0 con Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional.

Los Andes | Redacción Deportes
Boca Juniors visita este domingo a Aldosivi de Mar del Plata, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio José María Minella con el arbitraje de Sebastián Zunino.

PT: 24' Serrago sacó un buen remate desde afuera del área tras el rebote, y dominó Marchesín

PT: 15' Boca tiene espacios para atacar, pero falla en la estocada final y no logra generar una chance clara

¡Comenzó el partido!

La formación de Aldosivi:

image

Los once de Boca

image

Formaciones de Aldosivi - Boca:

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Matías García,Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del partido:

Estadio: José Maria Minella

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas:

