En medio del temporal, Boca iguala ante Aldosivi

Boca Juniors visita este domingo a Aldosivi de Mar del Plata, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio José María Minella con el arbitraje de Sebastián Zunino.
31-08-2025 14:55
PT: 24' Serrago sacó un buen remate desde afuera del área tras el rebote, y dominó Marchesín
31-08-2025 14:47
PT: 15' Boca tiene espacios para atacar, pero falla en la estocada final y no logra generar una chance clara
31-08-2025 14:30
¡Comenzó el partido!
31-08-2025 14:10
La formación de Aldosivi:
image
31-08-2025 14:09
Los once de Boca
image
Formaciones de Aldosivi - Boca:
Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Matías García,Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Datos del partido:
Estadio: José Maria Minella
Árbitro: Sebastián Zunino
Minuto a minuto y estadísticas:
Embed
