En el Gigante de Arroyito, River Plate le gana a Racing Club por Copa Argentina

River Plate y Racing Club ya hacen correr la pelota en Rosario, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido de alta tensión. Para el Millonario representa la chance de levantarse de un momento delicado, mientras que la Academia busca sostener su envión copero y alimentar la ilusión de seguir en carrera.
River Plate
Por el costado izquierdo, Marcos Acuña aportó los mejores momentos del elenco millonario.
Gentileza
Y en el inicio de un encuentro electrizante, Racing no pudo darle buen final a una chance clarísima y de contra sorprendió River con una magistral definición de Maximiliano Salas, el hombre del conflicto con los hinchas académicos tras su polémica salida. Nadie se había acomodado aún y el elenco de Marcelo Gallardo se ponía en ventaja.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973859006264586559&partner=&hide_thread=false
River tuvo el segundo apenas un puñado de minutos después, tras una mala salida de los dirigidos por Gustavo Costas: Salas definió ante el achique de Facundo Cambeses y el "1" tapó el remate. El Millonario controla las acciones y obliga a su rival a lanzamientos largos. Racing luce cortado en su mediocampo, aunque encontró una chance clara en un cabezazo de Facundo Mura que controló muy bien Franco Armani.
Con el correr de los minutos, Racing equilibró y consiguió darle mejor destino al balón. Con Santiago Solari sobre derecha y Tomás Conechny sobre la izquierda, busca hacer ancho el campo de juego para provocar los caminos al gol. Sobre los 25, Maravilla Martínez tuvo su chance y perdió ante el achique de Armani, tras una buena asistencia de cabeza de Conechny. Y enseguida, otra vez el "9" tuvo su chance, pero no consiguió acertar al arco y Racing lo lamentó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973865242825236829&partner=&hide_thread=false
Antes de la media hora, había una certeza rondando en el aire del Gigante de Arroyito: ambos estaban regalando un partidazo.
Racing Club mereció un poco más
Racing tuvo una chance más, apenas pasada la media hora de juego: desde un balón parado, ganó Bruno Zuculini y Armani controló debajo del arco. Racing conseguía inclinar el campo, ante un River agazapado y sin poder hacerse de la tenencia del balón. Juan Fernando Quintero, más tirado sobre la derecha para intentar controlar las subidas de Gabriel Rojas, no consiguió ser eje de circulación y su equipo lo sintió. El fastidio de Marcelo Gallardo, sobre el epílogo del primer tiempo, lo decía todo.
River Plate
Racing y River disputaron un primer tiempo de altísima intensidad y múltiples situaciones sobre los arcos.
Gentileza
El complemento mostró otra imagen en el comienzo. River volvió a dar un paso al frente y no se dejó atropellar por la Academia. Sin embargo, poco le duró la intención al Millonario. Más por obligación que convicción, Racing volvió a instalarse en campo rival, aunque exhibiendo algunas fragilidades en su última línea.
El minuto a minuto de Racing y River: