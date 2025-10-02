En el Gigante de Arroyito, River Plate le gana a Racing Club por Copa Argentina

Con gol de Maxi Salas, River Plate vence a Racing y consigue pase a la semifinal de la Copa Argentina, donde enfrentará a Independiente Rivadavia.

River Plate y Racing Club ya hacen correr la pelota en Rosario, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido de alta tensión. Para el Millonario representa la chance de levantarse de un momento delicado, mientras que la Academia busca sostener su envión copero y alimentar la ilusión de seguir en carrera.

River Plate Por el costado izquierdo, Marcos Acuña aportó los mejores momentos del elenco millonario. Gentileza Y en el inicio de un encuentro electrizante, Racing no pudo darle buen final a una chance clarísima y de contra sorprendió River con una magistral definición de Maximiliano Salas, el hombre del conflicto con los hinchas académicos tras su polémica salida. Nadie se había acomodado aún y el elenco de Marcelo Gallardo se ponía en ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973859006264586559&partner=&hide_thread=false ¡RIVER ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 5', Maxi Salas marcó el 1-0 ante Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/47sqPCurN2 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025 River tuvo el segundo apenas un puñado de minutos después, tras una mala salida de los dirigidos por Gustavo Costas: Salas definió ante el achique de Facundo Cambeses y el "1" tapó el remate. El Millonario controla las acciones y obliga a su rival a lanzamientos largos. Racing luce cortado en su mediocampo, aunque encontró una chance clara en un cabezazo de Facundo Mura que controló muy bien Franco Armani.

Con el correr de los minutos, Racing equilibró y consiguió darle mejor destino al balón. Con Santiago Solari sobre derecha y Tomás Conechny sobre la izquierda, busca hacer ancho el campo de juego para provocar los caminos al gol. Sobre los 25, Maravilla Martínez tuvo su chance y perdió ante el achique de Armani, tras una buena asistencia de cabeza de Conechny. Y enseguida, otra vez el "9" tuvo su chance, pero no consiguió acertar al arco y Racing lo lamentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973865242825236829&partner=&hide_thread=false EL GOL QUE SE ERRÓ MARAVILLA ANTE RIVER



A los 25 del PT, el delantero de Racing tuvo una inmejorable chance para igualar el marcador pero falló. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/XBQt3IX4Xj — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025 Antes de la media hora, había una certeza rondando en el aire del Gigante de Arroyito: ambos estaban regalando un partidazo.