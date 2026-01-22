¡El Lobo volvió a Primera y lo hizo con gloria! Victoria histórica en Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima está cumpliendo un regreso con gloria a la Primera División y se impone en su debut en la Liga Profesional ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en la primera fecha de la temporada 2026.

El equipo dirigido por Ariel Broggi sorprendió desde el arranque con un dominio claro y salidas rápidas. A los 5 minutos, tras un córner desde la derecha que ejecutó Ceballos, Valentino Simoni se anticipó a sus marcas y con un cabezazo impecable abrió el marcador, desatando la locura en el banco y entre los jugadores del Lobo.

image "Valen" Simoni en la primera pelota que tocó la mandó al fondo del arco y despertó la locura en el Lobo. PrensaGyE. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2014511073408258076&partner=&hide_thread=false SIIIIIIIII VALEEEEEEEEENTINOOOOO pic.twitter.com/TubeASQr9N — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 23, 2026 Un regreso soñado Después de 42 años de espera, el gol del joven delantero desató la euforia en el regreso del club mendocino al fútbol grande de AFA. A partir de allí, Gimnasia se animó y generó un par de chances más gracias al gran trabajo de Lencioni, “Zurdo” Ceballos y Linares, sumado a la recuperación y anticipación de Ezequiel Muñoz.

Poco después, un remate de "Mortadela" Rodríguez desde afuera del área exigió al arquero Aguerre, quien mandó el balón al córner: de allí nació el gol que puso al Lobo en ventaja.

Gimnasia de Mendoza y un debut histórico en Primera Con el correr de los minutos, Gimnasia fue sintiendo el desgaste y cedió un poco el control del juego. Central Córdoba asumió el protagonismo, pero el sólido trabajo defensivo de Muñoz y González frustró los intentos del local. Además, César Rigamonti se destacó con atajadas memorables: primero ante un mano a mano con Varaldo y luego evitando un remate potente de Iacobellis sobre el cierre de la primera mitad.

image El Lobo sorprendió con Simoni El Lobo volvió a generar peligro a través de Simoni, quien nuevamente exigió al arquero rival. A pesar del esfuerzo físico y la intensidad del esperado debut, el equipo mendocino logró irse al descanso con la ventaja en el marcador, cerrando una primera mitad soñada para el regreso a Primera División. Formaciones Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: . DT: Lucas Pusineri. Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González,Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi. Gol: PT: 5' Simoni (G). Cambios: ST: 9' Nahuel Barbosa por Antonini (G) Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). Arbitro: Hernán Mastrángelo. Zona: A. Minuto a minuto y estadísticias Embed