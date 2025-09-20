vivo

Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí con la mira puesta en la clasificación

Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí, buscando reencontrarse con el triunfo tras dos empates consecutivos sin goles.

Deportivo Maipú visitará a Arsenal de Sarandí, donde intentará regresar al triunfo.&nbsp;
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional tiene a uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A con Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez.

Live Blog Post

Los once del local:

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.47_915b0b8c

Live Blog Post

Formación del Cruzado para hoy:

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.38_7af3682e

Formaciones de Arsenal vs Deportivo Maipú

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Esteban Fernández, Talo Colletta, Tomás González; Axel Batista, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Luciano Paredes, Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

El juvenil salido de la cantera Tombina vestirá la Celeste y Blanca en el Mundial Sub20, que se jugará en Chile.

Santino Andino, la joya de Godoy Cruz, jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por Sergio Faria
Fórmula 1. No pudo ser peor, porque no hay más escuderías. Los ensayos del elenco Alpine estuvieron muy alejados del gusto de Flavio Briatore

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Por Gonzalo Tapia
Futsal. Andes Talleres el principal candidato para llevarse la corona y último campeón del torneo de Apertura de Fefusa

Futsal: Andes Talleres y Jockey club buscan su pasaje a la gran final en la División de Honor de clubes

Por Gonzalo Tapia