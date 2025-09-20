Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí con la mira puesta en la clasificación

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional tiene a uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A con Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez.
Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí, buscando reencontrarse con el triunfo tras dos empates consecutivos sin goles.
Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Esteban Fernández, Talo Colletta, Tomás González; Axel Batista, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Luciano Paredes, Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Julio Humberto Grondona
Árbitro: Pablo Giménez