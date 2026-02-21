Deportivo Maipú iguala ante Atlético de Rafaela en su renovado estadio

En su primera presentación en casa de la temporada de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibe este sábado a Atlético Rafaela. Es en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Franco Acita y la televisación de LPF Play.

Live Blog Post ST: 14' Otra más del local Derechazo de Faggioli desde media distancia, a las manos del arquero Live Blog Post ST: 2' El palo salvó a Rafaela Eggel tiró centro, la sacaron sobre la línea y en la continuidad Mansilla reventó el palo. Live Blog Post Arrancó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 44' ¡Gol de Maipú! Gran acción de Bonfigli por derecha, tiró centro al medio y Gobetto convirtió. 1 a 1 Live Blog Post PT: 41' Malas noticias para Rafaela Juan Capurro agredió sin pelota a Eggel y se fue expulsado. Live Blog Post PT: 37' La visita volvió a llegar Tiro libre de Obando que Galardi contuvo sin inconvenientes Live Blog Post PT: 27' Rafaela respondió Capurro probó al arco desde tres cuartos de campo, pero la pelota pasó apenas afuera. Live Blog Post PT: 26' El Cruzado está cerca del empate Eggel y Franco Saccone se juntaron, y este último sacó un disparo que se fue ancho Live Blog Post PT: 17' Maipú generó otra Córner de Eggel, cabezazo de Arón Agüero que pasó desviado Live Blog Post PT: 15' Otra más de la visita Solveyra pasó a cambio contrario, y ante la falta de otras opciones remató a las manos de Galardi Live Blog Post PT: 12' Maipú se acercó Eggel probó con un disparo de tres cuartos de campo, que se fue desviado Live Blog Post PT: 10' Casi el segundo de la Crema Gran tiro libre de Obando que pegó en el travesaño Live Blog Post PT: 2' ¡Gol de Rafaela! Wuattier remató desde lejos, Galardi dio rebote y Martiniano Moreno la mandó a guardar. 1 a 0 Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Formación de Atlético Rafaela: image Live Blog Post Así va el Deportivo Maipú image El trámite empezó muy cruzado para el elenco local. La cosa todavía estaba armándose cuando el marcador central de la Crema Enzo Wauttier cruzó la mitad de campo y sorprendió a propios y extraños con un disparo desde lejos. El arquero Nahuel Galardi dio rebote, y Martiniano Moreno aprovechó para poner el 1 a 0.

Wuattier sorprendió, y Moreno marcó el 1 a 0: Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional Atlético de Rafaela El tanto generó que el partido sea de ida y vuelta, entretenido y con un Maipú intentando monopolizar el esférico debajo de una constante lluvia que regó el terreno de juego. Adelantó las líneas, y buscó sin cesar el empate. Pero por momentos le faltó punch, y las chances no abundaban. Sin embargo, Eggel y Saccone tuvieron disparos desviados, y Agüero avisó con un cabezazo sin puntería en un córner.

Lo que también sucedió a partir de la necesidad del Botellero de ir a buscarlo, es que aparecieron espacios que Rafaela intentó explotar de contra. Así, Solveyra y Capurro probaron sin suerte al arco desde tres cuartos de terreno. Agustín Obando también se mostró peligroso, con un tiro libre que reventó el travesaño.

Sobre el cierre de la primera mitad llegaron las dos situaciones que marcaron un antes y un después en el partido. A los 41’, Juan Capurro agredió sin pelota a Marcelo Eggel y recibió la roja directa. Tres minutos más tarde, Mirko Bonfligli armó una excelente jugada individual por la derecha, llegó hasta el fondo para luego tirar centro al medio, y Juan Pablo Gobetto la mandó a guardar.

La reacción del Deportivo Maipú, que lo metió de nuevo en partido: