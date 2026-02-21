vivo

Deportivo Maipú iguala ante Atlético de Rafaela en su renovado estadio

El Cruzado empata 1 a 1 ante la Crema en el Omar Higinio Sperdutti, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

ST: 14' Otra más del local

Derechazo de Faggioli desde media distancia, a las manos del arquero

Live Blog Post

ST: 2' El palo salvó a Rafaela

Eggel tiró centro, la sacaron sobre la línea y en la continuidad Mansilla reventó el palo.

Live Blog Post

Arrancó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 44' ¡Gol de Maipú!

Gran acción de Bonfigli por derecha, tiró centro al medio y Gobetto convirtió. 1 a 1

Live Blog Post

PT: 41' Malas noticias para Rafaela

Juan Capurro agredió sin pelota a Eggel y se fue expulsado.

Live Blog Post

PT: 37' La visita volvió a llegar

Tiro libre de Obando que Galardi contuvo sin inconvenientes

Live Blog Post

PT: 27' Rafaela respondió

Capurro probó al arco desde tres cuartos de campo, pero la pelota pasó apenas afuera.

Live Blog Post

PT: 26' El Cruzado está cerca del empate

Eggel y Franco Saccone se juntaron, y este último sacó un disparo que se fue ancho

Live Blog Post

PT: 17' Maipú generó otra

Córner de Eggel, cabezazo de Arón Agüero que pasó desviado

Live Blog Post

PT: 15' Otra más de la visita

Solveyra pasó a cambio contrario, y ante la falta de otras opciones remató a las manos de Galardi

Live Blog Post

PT: 12' Maipú se acercó

Eggel probó con un disparo de tres cuartos de campo, que se fue desviado

Live Blog Post

PT: 10' Casi el segundo de la Crema

Gran tiro libre de Obando que pegó en el travesaño

Live Blog Post

PT: 2' ¡Gol de Rafaela!

Wuattier remató desde lejos, Galardi dio rebote y Martiniano Moreno la mandó a guardar. 1 a 0

Live Blog Post

Arrancó el partido

Live Blog Post

Formación de Atlético Rafaela:

image

Live Blog Post

Así va el Deportivo Maipú

image

El trámite empezó muy cruzado para el elenco local. La cosa todavía estaba armándose cuando el marcador central de la Crema Enzo Wauttier cruzó la mitad de campo y sorprendió a propios y extraños con un disparo desde lejos. El arquero Nahuel Galardi dio rebote, y Martiniano Moreno aprovechó para poner el 1 a 0.

Wuattier sorprendió, y Moreno marcó el 1 a 0:

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela
Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

El tanto generó que el partido sea de ida y vuelta, entretenido y con un Maipú intentando monopolizar el esférico debajo de una constante lluvia que regó el terreno de juego. Adelantó las líneas, y buscó sin cesar el empate. Pero por momentos le faltó punch, y las chances no abundaban. Sin embargo, Eggel y Saccone tuvieron disparos desviados, y Agüero avisó con un cabezazo sin puntería en un córner.

Lo que también sucedió a partir de la necesidad del Botellero de ir a buscarlo, es que aparecieron espacios que Rafaela intentó explotar de contra. Así, Solveyra y Capurro probaron sin suerte al arco desde tres cuartos de terreno. Agustín Obando también se mostró peligroso, con un tiro libre que reventó el travesaño.

Sobre el cierre de la primera mitad llegaron las dos situaciones que marcaron un antes y un después en el partido. A los 41’, Juan Capurro agredió sin pelota a Marcelo Eggel y recibió la roja directa. Tres minutos más tarde, Mirko Bonfligli armó una excelente jugada individual por la derecha, llegó hasta el fondo para luego tirar centro al medio, y Juan Pablo Gobetto la mandó a guardar.

La reacción del Deportivo Maipú, que lo metió de nuevo en partido:

image

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

Deportivo Maipú - Argentino Agropecuario, por la Primera Nacional

Deportivo Maipú no pudo en Buenos Aires y perdió con Agropecuario

Por Redacción Deportes
El Cruzado hizo su estreno oficial en la temporada por la Copa Argentina, en la que perdió frente a Riestra. Hoy, desde las 18 hará su debut en el torneo de Primera Nacional.

Deportivo Maipú, listo para un nuevo desafío en la Primera Nacional

Por Sergio Faria
Fórmula 1. La primera cita es en Melbourne, cuya largada está prevista para la 1 de la madrugada del 8 de marzo y marcará el inicio de un calendario de 24 fechas

Fórmula 1: el cambio de último momento que analizan en la Máxima

Por Gonzalo Tapia