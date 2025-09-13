Deportivo Maipú empata sin goles ante All Boys en la Fortaleza, por la fecha 31 de la Primera Nacional

Live Blog Post

Un duelo con sabor a Reducido

Maipú está cuarto en la Zona A y le saca tres puntos a Racing de Córdoba, su principal perseguidor. Ganar será clave para consolidarse entre los clasificados.

Por su parte, All Boys también igualó en su última presentación ante Gimnasia y Tiro de Salta (1 a 1) en un encuentro muy disputado, donde además sufrió la expulsión de su delantero Agustín Gallo, quien no estará disponible ante el Botellero.

Matteo, el entrenado Cruzado, planea repetir el once que jugó en Mar del Plata, aunque hay una duda importante, Rubens Sambueza, que se retiró con una molestia apenas comenzado el encuentro. Si no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Emiliano Ozuna.