Deportivo Maipú empata sin goles ante All Boys en la Fortaleza, por la fecha 31 de la Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 0-0 ante All Boys en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un duelo correspondiente a la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. El vibrante duelo por el ascenso es dirigido por el árbitro Álvaro Carranza y se puede disfrutar por TyCSports Play.
22'PT: jugada preparada de Maipú que empezó en un tiro libre a favor y culminó con un picante disparo de Silva que fue tapado por Ramírez, cuyo despeje se transformó en una contra que pudo haber complicado al Botellero, pero que fue rápidamente disipado.