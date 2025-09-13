vivo

Deportivo Maipú empata sin goles ante All Boys en la Fortaleza, por la fecha 31 de la Primera Nacional

El Cruzado iguala 0-0 ante All Boys, en el marco de la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. Los dirigidos por Matteo quieren estirar su racha positiva.

Deportivo Maipú recibirá este domingo, en su estadio de calle Vergara al conjunto de All Boys, por la fecha 31 de Primera Nacional.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú empata 0-0 ante All Boys en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un duelo correspondiente a la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. El vibrante duelo por el ascenso es dirigido por el árbitro Álvaro Carranza y se puede disfrutar por TyCSports Play.

22'PT: jugada preparada de Maipú que empezó en un tiro libre a favor y culminó con un picante disparo de Silva que fue tapado por Ramírez, cuyo despeje se transformó en una contra que pudo haber complicado al Botellero, pero que fue rápidamente disipado.

13'PT: Eggel volvió a inquietar a la defensa del albo, aunque el disparo del 10 se fue desviado, en un momento donde ambos conjuntos se reparten la tenencia.

10'PT: All Boys no se quedó atrás e intentó aprovechar las libertades que le otorgaban los locales y aprovechó un error de Paredes, quien dio un pase fallido cuando sus compañeros estaban delante de la línea del balón, pero finalmente Pietrobono alejó el peligro.

8'PT: Maipú avisó tras una brillante combinación entre Eggel y Silva, cuyo zurdazo se fue desviado, pero pudo causar peligro.

La formación de Deportivo Maipú

  • (1) Ignacio Pietrobono
  • (4) Luciano Paredes
  • (2) Luciano Arnijas
  • (6) Aaron Aguero
  • (3) Juan de la Reta
  • (5) Matías Villarreal
  • (8) Mirko Bonfigli
  • (7) Franco Saccone
  • (10) Marcelo Eggel
  • (11) Tomás Silva
  • (9) Pio Bonacci

Suplentes

  • (12) Nahuel Galardi
  • (13) Lucas Faggioli
  • (14) Emiliano Ozuna
  • (15) Juan Cruz Arno
  • (16) Marco Campagnaro
  • (17) Lucas Vallejo
  • (18) Iván Sandoval
  • (19) Diego Gaitán
  • (20) Santiago Paulini

Entrenador: Alexis Matteo

image

La formación de All Boys

Titulares

  • (1) Roberto Ramírez
  • (4) Hernán Grana
  • (2) Maximiliano Coronel
  • (6) Iván Zafarana
  • (3) Alejo Rodríguez
  • (8) Juan Carlos Salas
  • (5) Leandro Desábato
  • (10) Alexis Vega
  • (11) Ignacio Palacio
  • (7) Tomás Assennato
  • (9) Matías Nouet

Suplentes

  • (12) Tiago Libares
  • (13) Tobias Bovone
  • (14) Yago De Vito
  • (15) Gustavo Turraca
  • (16) Axel Abet
  • (17) Luciano Leguizamón
  • (18) Agustín Fernández
  • (19) Julián Ceballos
  • (20) Thiago Calone
caallboysoficial_548468548_18483363130074947_5553738480473009384_n
Estadio: Higinio Sperdutti

Hora: 16

Árbitro: Alvaro Carranza

TV: TyC Sports Play

Un duelo con sabor a Reducido

Maipú está cuarto en la Zona A y le saca tres puntos a Racing de Córdoba, su principal perseguidor. Ganar será clave para consolidarse entre los clasificados.

Por su parte, All Boys también igualó en su última presentación ante Gimnasia y Tiro de Salta (1 a 1) en un encuentro muy disputado, donde además sufrió la expulsión de su delantero Agustín Gallo, quien no estará disponible ante el Botellero.

Matteo, el entrenado Cruzado, planea repetir el once que jugó en Mar del Plata, aunque hay una duda importante, Rubens Sambueza, que se retiró con una molestia apenas comenzado el encuentro. Si no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Emiliano Ozuna.

Deportivo Maipú

Minuto a minuto y estadísticas

