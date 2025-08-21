21 de agosto de 2025 - 18:57

Copa Sudamericana: En el Gambarte, Godoy Cruz ya por la remontada frente a Mineiro

El Tomba ya juega frente al conjunto brasileño, con la ilusión de revertir la caída sufrida en la ida y meterse en los cuartos de la Copa Sudamericana.

En una noche que puede ser histórica, El Tomba, de a mano de "Tino" quiere torcer la historia en casa y frente a sus hinchas.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1956124667342647704?t=nv3mvy9Ll8wim3GG2chaKA&s=08&partner=&hide_thread=false

El equipo dirigido por Walter Ribonetto, que asumió recientemente como entrenador del Tomba, llega con la urgencia de cortar una racha de dos derrotas consecutivas. La más reciente fue el pasado fin de semana ante River, por 4 a 2, en un partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con ese resultado, Godoy Cruz quedó 14° en la Zona B, tras un arranque irregular.

image
Santino Andino, una de las grandes figuras del Expreso surgido de la cantera tombina, hizo un golazo en Belo Horizonte. El Chulu, quiere redoblar la apuesta en casa.

Como llegan

En la Sudamericana, los tombinos lograron pasar los playoffs y terminaron primero en el Grupo D, que compartió con Gremio (Brasil), Deportivo Garcilaso (Perú) y Sportivo Luqueño (Paraguay).

Mientras que, el Galo clasificó con lo justo: tuvo una floja fase de grupos y terminó segundo, por detrás de Cienciano de Perú. Luego, en los playoffs, debió sufrir hasta los penales para eliminar a Atlético Bucaramanga de Colombia.

En el partido de ida, disputado en Brasil, Godoy Cruz había comenzado arriba en el marcador gracias a un golazo de Santino Andino. Sin embargo, el conjunto local lo dio vuelta con tantos de Tomás Cuello y Hulk, sacando una leve ventaja de cara a la revancha.

image
Auzmendi volvió al gol frente al Millonario con un doble. El Pistolero, llega a este duelo recargado.

El Expreso, de la mano de Tino Ribonetto, buscará ahora hacerse fuerte en casa y dar el golpe para continuar haciendo historia en el plano internacional.

image

Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: minuto a minuto y estadísticas

Embed

