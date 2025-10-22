Copa Libertadores: sobre el final, Racing cae en su visita a Flamengo

Racing batalló en una noche complicada en el Maracaná, no pudo aguantar el empate y se quedó con las manos vacías. Fue victoria 1 a 0 de Flamengo , con el gol de Jorge Carrascal sobre el cierre del partido. La próxima semana será la definición de las semifinales de la Copa Libertadores , en el Cilindro de Avellaneda .

El Mengao tuvo el control de la pelota casi por completo, y se dedicó a hacerla correr por el ancho y largo del campo de juego. La calidad de Jorginho en el primer pase, la polifuncionalidad de Giorgian De Arrascaeta y la habilidad de Carrascal se destacaron en el dueño de casa. Pero ese dominio no siempre condujo a oportunidades claras, ya que faltó claridad en la zona de definición.

Sin embargo, las más peligrosas fueron del cuadro brasileño. Si no pudo ponerse en ventaja fue por la gran actuación de Facundo Cambeses , que apretó a De Arrascaeta en un mano a mano, le tapó un remate a Carrascal, y una tijera a Pedro.

Racing salió a disputar el encuentro con un entramado defensivo que buscó achicar espacios y tapar líneas de pase . Por momentos combinó esa idea con presión alta sobre la salida de Flamengo, pero no terminó de hacerlo de forma convencida. En cuanto a chances, la Academia sólo tuvo una de pelota parada. A los 33’, Agustín Almendra ejecutó un tiro de esquina al primer palo, Solari la desvió y Agustín Rossi voló de forma espectacular para evitar el 1 a 0.

La segunda mitad tuvo la misma tónica. El rojinegro jugando en campo contrario con mucha participación de su línea de volantes, y Racing alternando entre apretar en la zona media y abroquelarse en el fondo.

Ante la imposibilidad de ponerse en ventaja, el DT local Filipe Luis introdujo modificaciones. A los 23', Ayrton Lucas, uno de los que entró, ensayó una pared y remató apenas desviado. Un rato más tarde, Samu Lino, otro de los cambios, sacó un gran remate y Cambeses se lució nuevamente para mandarla al córner.

Carrascal convirtió el gol de la victoria para el Flamengo:

Con el correr del tiempo, Racing fue apostando cada vez más a una acción aislada y Flamengo creció en dominio y peligrosidad ante el quedo del conjunto argentino. La victoria estaba al alcance de la mano, y luego de avisar con un cabezazo de Samu Lino que no subió al marcador por offside, sobre 42 minutos, la lógica del trámite finalmente se concretó: Carrascal metió un gran pase para Bruno Henrique, Cambeses le tapó el mano y en el rebote el colombiano la mandó a guardar.

Gran victoria del Mengao, que mantuvo la posesión y la paciencia durante toda la noche para sacar un premio más que importante. Con el 1 a 0 debajo del brazo, deberá viajar a Avellaneda a aguantar en un Cilindro que explotará de hinchas Académicos llenos de una ilusión todavía intacta de alcanzar la definición.

