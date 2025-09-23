23 de septiembre de 2025 - 19:00

Copa Libertadores 2025: Racing ya recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

Racing Club se juega el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, tras el triunfo en Liniers. Transmite FOX Sports.

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers. 

EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing Club busca sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Vélez Sarsfield, en un duelo que ya se disputa en el estadio Presidente Perón. El duelo corresponde a la vuelta de cuartos de final y el uruguayo Esteban Ostojich es el árbitro designado para impartir justicia. Se televisa por FOX Sports.

Los primers 10 minutos de juego tienen control territorial de la Academia, que se planta en campo rival y busca con la potencia de Maravilla Martínez y las corridas de Conechny sobre la izquierda. Por ahora, Vélez es un puñado de nervios que no consigue hacerse del balón.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con una ventaja importante tras haber ganado 1-0 en la ida disputada en Liniers, y buscará aprovechar el impulso de su gente en Avellaneda para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para este compromiso decisivo, Costas volverá a apostar por su once titular habitual, aunque se esperan dos modificaciones: Matías Zaracho ingresaría por el uruguayo Gastón Martirena, y el colombiano Duván Vergara ocuparía el lugar del lesionado Santiago Solari, quien sufrió una molestia física en el primer duelo y podría ir al banco de suplentes.

Vélez - Racing por Copa Libertadores
En Avellaneda se definirá quien será el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025.

La Academia viene de conseguir un triunfo por 2-0 ante Huracán como visitante, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Con un equipo alternativo, Racing no brilló pero se quedó con tres puntos clave para acercarse a los puestos de playoffs.

Por su parte, Vélez, que necesita ganar por al menos dos goles para clasificar directamente, llega tras vencer 2-1 a San Martín de San Juan fuera de casa, por la fecha 9 del Grupo B del certamen local. El entrenador Guillermo Barros Schelotto apostaría por su equipo titular, aunque obligado a realizar una variante defensiva: Aaron Quirós reemplazará al expulsado Lisandro Magallán, quien vio la roja en el encuentro de ida.

Vélez - Racing por Copa Libertadores
Así forma Racing Club

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Así forma Vélez Sarsfield

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Horario: 19.00.

TV: FOX Sports.

