Copa Libertadores 2025: Racing ya recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

Racing Club se juega el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, tras el triunfo en Liniers. Transmite FOX Sports.

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers.

Racing Club busca sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Vélez Sarsfield, en un duelo que ya se disputa en el estadio Presidente Perón. El duelo corresponde a la vuelta de cuartos de final y el uruguayo Esteban Ostojich es el árbitro designado para impartir justicia. Se televisa por FOX Sports.





Los primers 10 minutos de juego tienen control territorial de la Academia, que se planta en campo rival y busca con la potencia de Maravilla Martínez y las corridas de Conechny sobre la izquierda. Por ahora, Vélez es un puñado de nervios que no consigue hacerse del balón.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con una ventaja importante tras haber ganado 1-0 en la ida disputada en Liniers, y buscará aprovechar el impulso de su gente en Avellaneda para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para este compromiso decisivo, Costas volverá a apostar por su once titular habitual, aunque se esperan dos modificaciones: Matías Zaracho ingresaría por el uruguayo Gastón Martirena, y el colombiano Duván Vergara ocuparía el lugar del lesionado Santiago Solari, quien sufrió una molestia física en el primer duelo y podría ir al banco de suplentes.

Vélez - Racing por Copa Libertadores En Avellaneda se definirá quien será el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025.