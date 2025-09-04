Con un golazo de Lionel Messi, Argentina vence a Venezuela

La Selección Argentina vence por la mínima diferencia a su par de Venezuela , con un golazo de Lionel Messi , que vive su último partido oficial en suelo argentino con la camiseta albiceleste. El elenco local fue mejor durante el primer tiempo, aunque recién abrió el marcador sobre el cierre de la etapa.

La primera chance clara apareció desde el talento de Mastantuono para abrir la defensa, con un toque magistral para Almada y un centro para Álvarez, que sacó con mucho esfuerzo el arquero visitante. Sin embargo, el elenco nacional cayó en la repetición de movimientos, siempre a ritmo cansino y sin poder establecer algún "truco de magia" que sorprendiera. A lo largo de la etapa, en contadas ocasiones consiguió resolver ese factor fundamental para romper a una defensa que jugó al límite de su área.

El dominio argentino fue absoluto, ante una Venezuela que se posicionó con mucha gente en la faz defensiva, soñando con un contragolpe que le permita abrir el marcador. Argentina tuvo movilidad en el cuarto de hora inicial, pero luego cayó en repeticiones que lo hicieron fácil de neutralizar. Sin espacios, se imponía romper en los duelos mano a mano. Y nada de eso sucedió. .

AVISÓ ARGENTINA! A los 4', Julián tuvo la chance de abrir el marcador ante #Venezuela y respondió Romo en el arco.

El partido tuvo algunos chispazos del visitante, quien encontró algo de posesión con Rincón y Cásseres, aunque fue esporádico. Rápidamente, el elenco conducido por el argentino Batista decidió a su posición defensiva, establecida a partir del claro 5-2-3 con que saltó al campo de juego.

Recién a los 21', tras una serie de rebotes dentro del área, llegó un remate a quemarropa de Tagliafico que el arquero Romo rechazó con los pies. Argentina ilusionaba, pero no fue un buen primer tiempo, más allá del cierre de la etapa, a partir del desconcierto visitante tras el gol de Messi.

El rosarino, con la carga emocional de recibir una ovación cada vez que tocó el balón, apareció en cuenta gotas, para desatar los mejores momentos del equipo argentino. Un remate suyo fue la siguiente aproximación del elenco nacional. Romo, que empezaba a construir un muro, evitó la caída de su arco con una acción magistral.

¡LO TUVO MESSI!



Leo sacó este potente remate que fue tapado por el arquero.

Messi, siempre Messi

Y cuando el primer tiempo se cerraba con el marcador en blanco, un resbalón visitante permitió la recuperación de Paredes y el lanzamiento largo para Julián Álvarez, quien enganchó en el área y cedió para Messi. El astro controló y definió en la misma acción de manera magistral, para desatar la euforia de un Monumental que esperaba ese momento. Ídolo absoluto, el "10" se llevó una ovación interminable.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental.

El cierre fue a puro show albiceleste, con Romo evitando la caída de su arco en otra ocasión, tras un remate de Almada, que se metía sobre el segundo palo. En el balance general, era merecido del triunfo parcial, aunque de ninguna manera había sido un primer tiempo a la altura de lo que estamos acostumbrados a ver.

Este cruce tiene el condimento extra de ser el último partido oficial de Messi con la selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días.

Lionel Messi La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo. Gentileza.

El complemento no tuvo demasiados cambios respecto del primer tiempo, aunque Argentina mostró una marcha más a la hora de acelerar en ataque. Moviendo el balón de lado a lado, llegó otra chance clarísima para el combinado de Scaloni, aunque nadie llegó a empujar el centro atrás de Molina. Más allá de ser "la noche" de Messi, Paredes tuvo una actuación destacada, siendo dueño del primer pase y artífice de varios "robos" en defensa.

A esa altura de la noche, pasado el cuarto de hora, Argentina no solo justificaba el triunfo, sino que merecía ampliar la diferencia con un rival que ya no volvió a encontrar los caminos al arco del Dibu Martínez, quien fue un espectador de lujo en este segundo capítulo.

Y los cambios reactivaron el ataque, que comenzaba a perder fuerza. Escapada de González tras una "avivada" de Messi y gol del Toro Martínez, que acababa de ingresar.

Minuto a minuto y estadísticas: