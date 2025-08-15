Con la ilusión intacta, Deportivo Maipú va por otra victoria en Salta: hora, TV, formaciones.

Esta noche, el Cruzado tendrá un parada compleja frente a un rival directo, Gimnasia y Tiro de Salta. En uno de los partidos correspondiente a la fecha 27 de la zona A de Primera Nacional.

El Cruzado disputará un duelo clave esta noche, en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta.

Este viernes, desde las 22, Deportivo Maipú buscará prolongar su racha ganadora, tras el triunfazo ante Tristán Suárez con un golazo de Marcelo Eggel. El Cruzado visitará esta noche a Gimnasia y Tiro de Salta, en uno de los duelos correspondientes a la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en el estadio David Michel Torino, contará con el arbitraje de Adrián Franklin y será transmitido por TyC Sports Play.

Hasta el momento, los dirigidos por Alexis Matteo se mantienen entre los mejores ocho equipos de la zona y están en zona de Reducido, ocupando el octavo lugar en la tabla de posiciones. Mientras que, el conjunto salteño es un rival directo de los mendocinos y marcha en la séptima posición.

El local, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz, llega al duelo frente al Botellero luego de empatar sin goles ante Los Andes.

Maipú saldría al campo de juego del Gigante del Norte con el mismo once inicial que le ganó al Lechero por 1 a 0, en calle Vergara.