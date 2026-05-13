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Con gol de Copetti, Rosario Central está eliminando a Racing

Rosario Central se impone 2-1 tras el gol de Copetti en el arranque del segundo suplementario. Los de Avellaneda juegan con dos menos por las expulsiones de Martínez y Di Cesare.

Rosario Central encontró la igualdad en 20 del complemento a través de un cabezazo de Ávila. Ahora, el Canalla y Racing empatan 1-1&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Rosario Central se impone 2-1 a Racing en el arranque del segundo tiempo suplementario. Se juega en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera, donde ambos buscan el pase a las semifinales del torneo que organiza la Liga Profesional.

Minuto a minuto y estadísticas de Rosario Central - Racing:

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