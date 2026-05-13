Con gol de Copetti, Rosario Central está eliminando a Racing

Rosario Central se impone 2-1 a Racing en el arranque del segundo tiempo suplementario. Se juega en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera, donde ambos buscan el pase a las semifinales del torneo que organiza la Liga Profesional.
Rosario Central se impone 2-1 tras el gol de Copetti en el arranque del segundo suplementario. Los de Avellaneda juegan con dos menos por las expulsiones de Martínez y Di Cesare.
Rosario Central se impone 2-1 a Racing en el arranque del segundo tiempo suplementario. Se juega en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera, donde ambos buscan el pase a las semifinales del torneo que organiza la Liga Profesional.