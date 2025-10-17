Comienza la carrera Sprint en el GP de Fórmula 1 de Estados Unidos

Live Blog Post

¡Terminó la SQ 2!

Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171).

Ferrari metió a sus dos pilotos en la SQ3, al igual que Williams y McLaren, mientras que se quedaron afuera Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 11°), Isack Hadjar (Racing Bulls, 12°), Pierre Gasly (Alpine, 13°), Lance Stroll (Aston Martin, 14°) y Liam Lawson (Racing Bulls, 15°, sin tiempo).