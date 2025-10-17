vivo

Comienza la carrera Sprint en el GP de Fórmula 1 de Estados Unidos

Recordemos que, en el único ensayo previo, Franco Colapinto quedó en el puesto 16° y el mejor tiempo fue realizado por Lando Norris. Este sábado a las 14 se disputa la carrera sprint y desde las 18 la clasificación.

Los Andes | Gonzalo Tapia
El piloto argentino finalizó 16° en la práctica libre y quedó por delante de Pierre Gasly (17°), pero ambos dieron cuenta de que no será un fin de semana fácil para Alpine en el Circuito de Las Américas.

Live Blog Post

¡Terminó la SQ 2!

Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171).

Ferrari metió a sus dos pilotos en la SQ3, al igual que Williams y McLaren, mientras que se quedaron afuera Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 11°), Isack Hadjar (Racing Bulls, 12°), Pierre Gasly (Alpine, 13°), Lance Stroll (Aston Martin, 14°) y Liam Lawson (Racing Bulls, 15°, sin tiempo).

SQ 2
Estadísticas de la SQ 2

Estadísticas de la SQ 2

Live Blog Post

¡Último Minuto!

Lando Norris superó a Verstappen con un cronómetro de 1:33.033, mientras que Lance Stroll, Liam Lawson, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg y Pierre Gasly se estarían quedando afuera.

Live Blog Post

A falta de cinco minutos para el final, Verstappen es el primero en marcar tiempos

El hombre de Red Bull, que perdió en la SQ1 con Lando Norris, busca tomarse revancha y vuelve a lo más alto con un registro de 1:33.163.

Live Blog Post

¡Empezó la SQ2!

Los 15 clasificados tienen 10 minutos con vistas a alcanzar el Top Ten que pasará a la SQ3.

Live Blog Post

¡Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ 1: Largará 17° en la carrera Sprint!

El piloto de Alpine mejoró en el cierre con un tiempo de 1:35.246, pero no le alcanzó para superar el filtro. Quedó a 102 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien avanzó a la SQ2 tras quedar en el 15° lugar.

Tampoco avanzaron a la segunda etapa Ollie Bearman (Haas, 16°), Yuki Tsunoda (Racing Bulls, 18°), Esteban Ocon (Haas, 19°) y Gabriel Bortoleto (Sauber, 20°).

sq1
Así quedó la SQ 1

Así quedó la SQ 1

Live Blog Post

¡Último minuto!

Por ahora, Franco Colapinto y Pierre Gasly se están quedando eliminados y saldrían en la 17° y 19° posición en la Sprint de este sábado.

Live Blog Post

Bortoleto, el único sin tiempo

Al piloto de Sauber le retiraron su registro por pasarse los límites de pista en la curva 19.

Live Blog Post

Verstappen impone el ritmo en Austin

El neerlandés cruzó la recta principal con un tiempo de 1:34.140. Lewis Hamilton y Oscar Piastri cierran el podio a menos de dos décimas de distancia.

Live Blog Post

¿Cómo es el tema?

Como en toda prueba de clasificación de Fórmula 1, habrá tres partes. La primera (SQ1) eliminará a cinco pilotos, a los que asignará sus posiciones de salida en la carrera sprint, y la segunda (SQ2) hará la propio con otros cinco, también determinando sus lugares iniciales. La tercera (SQ3) definirá los mejores diez puestos de largada.

Live Blog Post

El primer registro de Colapinto

En su primer registro, Franco Colapinto establece 1m36s, muy lejos de los mejores lugares. Por ejemplo, Max Verstappen fija 1m34s140/1000, casi dos segundos y medio menos que el piloto argentino.

Live Blog Post

¡Inició la Clasificación para la Sprint!

Los 20 pilotos tienen 12 minutos en la SQ1 para intentar pasar a la SQ2, instancia a la que avanzarán del 1° al 15°. Franco Colapinto fue el cuarto en salir a pista después de Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Nico Hülkenberg (Sauber).

Live Blog Post

Restan minutos para el reinicio de la actividad

La qualy para la carrera Sprint iniciará a las 18:30 (hora argentina).

