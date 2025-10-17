Comienza la carrera Sprint en el GP de Fórmula 1 de Estados Unidos

El piloto argentino finalizó 16° en la práctica libre y quedó por delante de Pierre Gasly (17°), pero ambos dieron cuenta de que no será un fin de semana fácil para Alpine en el Circuito de Las Américas.
¡Terminó la SQ 2!
Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171).
Ferrari metió a sus dos pilotos en la SQ3, al igual que Williams y McLaren, mientras que se quedaron afuera Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 11°), Isack Hadjar (Racing Bulls, 12°), Pierre Gasly (Alpine, 13°), Lance Stroll (Aston Martin, 14°) y Liam Lawson (Racing Bulls, 15°, sin tiempo).