Colapinto y el Alpine A526: primeras sensaciones de la nueva era en la F1

El shakedown de pretemporada en Barcelona representó el primer acercamiento real a la nueva Fórmula 1 2026, y Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de esta etapa inicial. El piloto argentino, al volante del Alpine A526, resaltó que el equipo encara “una era completamente nueva de coches” y que las pruebas resultaron esenciales para adaptarse a los cambios técnicos y operativos que impone la reglamentación vigente.

El joven de 22 años completó su tercera jornada de pruebas en Barcelon a bajo estrictas medidas de seguridad, sumando kilómetros y familiarizándose con un monoplaza que, según destacó, requiere una adaptación integral de pilotos, ingenieros y mecánicos. En esta jornada, Colapinto logró uno de los mejores tiempos, solo detrás del británico George Russell, demostrando un inicio prometedor para Alpine.

“La llegada de coches nuevos significa acostumbrarse a conceptos totalmente diferentes, no solo para nosotros como pilotos, sino también para los ingenieros y mecánicos”, explicó Colapinto a Sk y Sports, subrayando que estas pruebas iniciales son fundamentales para entender los sistemas del auto y ajustar su configuración general. “Es muy valioso para todos saber cómo funciona cada componente, cómo debemos conducirlo y dónde están las partes más sensibles del chasis y los sistemas”, agregó.

Durante la semana, el piloto completó 56 vueltas el miércoles, recorriendo 260 kilómetros, tras haber debutado el lunes con 60 giros y 279 kilómetros. Alpine destacó la productividad de Colapinto, quien firmó un tiempo de 1:19.150 en su vuelta más rápida, mostrando que la fiabilidad y la comprensión del coche fueron prioridades. “Estamos comprobando todos los sistemas y tratando de entender cómo responde el coche en pista. La fiabilidad es clave, y queremos que cada vuelta sea representativa”, comentó.

Junto al francés Pierre Gasly, su compañero, Colapinto fue evolucionando en la pista de Montmeló y logrando interesantes referencias.

Entre las primeras impresiones del argentino, sobresale la combinación de potencia y menor adherencia que ofrece el A526 . “Hay bastante potencia al salir de las curvas, lo que es genial, pero al tener menos fricción, es más difícil controlar la aceleración. Eso genera más derrape, lo que es divertido para nosotros, aunque no tanto para los neumáticos”, detalló.

Colapinto también mencionó el impacto del nuevo diseño más compacto y la carga aerodinámica reducida, factores que podrían favorecer los adelantamientos en pistas estrechas. “Todavía me estoy acostumbrando a los límites, pero se nota que los coches son más pequeños y eso ayudará en algunas situaciones. Se percibe más velocidad en recta, aunque en curvas se siente menos agarre”, dijo.

image “Hay bastante potencia al salir de las curvas, lo que es genial, pero al tener menos fricción, es más difícil controlar la aceleración", destacó Colapinto de su coche. @AlpineF1Team

Franco confía en que serán carreras más entretenidas

El shakedown sirvió además para que Alpine ajustara detalles técnicos y estrategias antes del inicio de la temporada. Aunque los tiempos no fueron oficiales, la escudería se mostró satisfecha con el progreso y la resolución de los problemas iniciales. “Lo hemos solucionado todo y el coche responde como queremos. Por ahora, todo va muy bien”, afirmó Colapinto.

El piloto también destacó el potencial de la nueva generación de autos para mejorar la experiencia de los fanáticos y la competencia en pista. “Ver los coches en acción es importante para los seguidores. Ojalá podamos ofrecer carreras más entretenidas, con adelantamientos más posibles y más oportunidades para competir”, concluyó.

Colapinto volverá a subirse al Alpine A526 en los tests de pretemporada en Baréin, previstos del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes, con la intención de continuar adaptándose a esta nueva era de la Fórmula 1.