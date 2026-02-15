Boca y Platense siguen igualados en la mitad del segundo tiempo

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda puede ser punzante en algunos momentos. En el Xeneize, el jugador que más determinación tiene en ofensiva es el lateral Lautaro Blanco, no aparecen los jugadores diferentes en el azul y oro y no puede continuar con su juego.

Gauto está en su rol de extremo en su pura expresión, sometiendo a la defensa de Boca con centros, tiros de esquina y amagues. El mejor de Boca no es ninguno, ya que Platense está siendo el protagonista del partido, busca romper el marcador y Mainero aparece a las espaldas de Ayrton Costa.

Para disputar uno de los últimos minutos del partido, el Chelo Weigandt, que estuvo de préstamo en Inter Miami, y Edinson Cavani, el goleador que no jugaba porque tenía una lesión, se volverán a poner la de Boca con todas esas ganas de convertir un gol. Desde el 30 de noviembre, el Matador no sumaba encuentros con la camiseta xeneize.

12`ST_: Boca no cede y el resultado no cambia

Ahora va a entrar Aranda, volante ofensivo de la reserva de Boca que tiene muchas expectativas sobre él. Por el momento, Platense apuesta por las bandas y paredes y Escacibar no aparece en Boca. La gente local ya canta contra su equipo, que está bloqueado y no levanta el nivel futbolístico.

4`ST: El conjunto de Vicente López está decidido a marcar el primero

Los de marrón salieron con todo al segundo tiempo, el juego gira en torno a Amarfil, ex Independiente Rivadavia, y Juan Gauto. Mainero está en el área a la expectativa de un buen centro que el delantero pueda llegar a concretar, Boca está flojo. aunque tuvo el primero y Janson no definió.

45`PT: Todo el banco Xeneize se levantó a pedir penal

Luego de que Merentiel quedara con la pelota a disposición, la pelota rebotó en la mano del jugador de Platense de forma accidental, aunque todos los de blanco, azul y amarillo se levantaron a pedir penal. Luego, el primer tiempo terminó con esta misma polémica.

32`PT: Janson tuvo en su cabeza el primero para Boca

Luca Janson, una de las últimas opciones de Boca en ofensiva, hoy juega desde el arranque contra Platense. La pelota cayó en el área de la visita y el delantero ex Vélez cabeceó cruzado, pero Borgogno, de manera casi imposible, tapó la pelota que se metía por debajo del arco y el grito de gol quedó en todas las gargantas de los hinchas de Boca.

31`PT: Todo Platense pidió penal

Marchaban a pleno los desbordes del Calamar por el lado más débil de Boca y un centro de Gauto despertó la polémica, ya que el centro se elevó y Barinaga no alcanzó a bajar los brazos, el balón impactó en el codo y el árbitro decidió que no había jugada de penal ni revisable.

29`PT: El partido está trabado pero está para cualquiera

Después de varias faltas en el medio y sin un dominio claro, ambos equipos parecen decididos a reservar energías. El lado débil de Boca está por la derecha, con Barinaga, que aún no se asienta en su posición, y Bruno Zapiola y Mainero lo saben y atacan por el lado izquierdo xeneize.

15`PT: Boca tuvo su primer chance

De la conducción y posterior definición del chileno Williams Alarcón, el Xeneize casi consigue romper el arco de Borgogno. Ahora, después de los primeros quince minutos de Platense, el equipo local se está haciendo fuerte y le está poniendo paños fríos a la situación.

11´PT: Platense manda en la Bombonera

El 25 de Platense, Savorino, amagó dos veces en la puerta del área, en la medialuna, remató de zurda y la pelota impactó en el palo y Marchesín quedó arrodillado. En el rebote, la defensa de Boca despejó la pelota y le negó el primero al equipo de Vicente López.

Se acercó el Calamar

Luego de una jugada individual, Juan Gauto de Platense se acercó al arco rival, Marchesín agarró una pelota que se le fue larga a Mainero en este primer tiempo y a los dos minutos Platense le gana en posesión y juego a Boca.

La probable formación de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson o Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Platense vs. Boca por el Torneo Apertura

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Todos los datos de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura

Estadio: La Bombonera

La Bombonera Hora: 19.30

19.30 TV: ESPN Deportes

ESPN Deportes Árbitro: Sebastián Zunino.

Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas