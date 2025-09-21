Boca se juega el liderazgo de la Zona A ante Central Córdoba en La Bombonera: hora, TV y formaciones

El Xeneize recibirá al conjunto santiagueño por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y el ganador quedará en lo más alto junto a Unión.

Boca recibe a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura

Boca recibe este domingo a Central Córdoba en La Bombonera, en un duelo que se disputará a partir de las 21:15 y que podría ubicar al ganador en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, junto a Unión de Santa Fe.

Lo cierto es que para este enfrentamiento correspondiente a la novena jornada del campeonato, Miguel Ángel Russo analiza introducir variantes en el once inicial y una de ellas será el regreso de Agustín Marchesín, tras superar un desgarro en el gemelo y reemplazará a Leandro Brey, titular frente a Rosario Central.

Edison Cavani El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo. @BocaJrsOficial Juan Barinaga y Lautaro Blanco serán los laterales, mientras que la zaga central seguirá conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. Luego, en el mediocampo, seguirán Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes en el eje, con Brian Aguirre por la derecha y Carlos Palacios por la izquierda.

Otra de las novedades será el ingreso de Milton Giménez por un lesionado Edinson Cavani, que sufrió una distensión en el psoas derecho y acompañará al uruguayo Miguel Merentiel en el ataque.

Por su lado, Central Córdoba llega a este cruce con 13 puntos encima (mismas unidades que Boca) producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota. La diferencia de gol, sin embargo, lo mantiene un escalón por debajo en la tabla de posiciones.