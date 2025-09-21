21 de septiembre de 2025 - 12:06

Boca se juega el liderazgo de la Zona A ante Central Córdoba en La Bombonera: hora, TV y formaciones

El Xeneize recibirá al conjunto santiagueño por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y el ganador quedará en lo más alto junto a Unión.

Boca recibe a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura

Boca recibe a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura

Lo cierto es que para este enfrentamiento correspondiente a la novena jornada del campeonato, Miguel Ángel Russo analiza introducir variantes en el once inicial y una de ellas será el regreso de Agustín Marchesín, tras superar un desgarro en el gemelo y reemplazará a Leandro Brey, titular frente a Rosario Central.

El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo.

Juan Barinaga y Lautaro Blanco serán los laterales, mientras que la zaga central seguirá conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. Luego, en el mediocampo, seguirán Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes en el eje, con Brian Aguirre por la derecha y Carlos Palacios por la izquierda.

Otra de las novedades será el ingreso de Milton Giménez por un lesionado Edinson Cavani, que sufrió una distensión en el psoas derecho y acompañará al uruguayo Miguel Merentiel en el ataque.

Por su lado, Central Córdoba llega a este cruce con 13 puntos encima (mismas unidades que Boca) producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota. La diferencia de gol, sin embargo, lo mantiene un escalón por debajo en la tabla de posiciones.

El Ferroviario quiere aprovechar su fortaleza fuera de casa, donde sumó seis de los quince puntos que disputó como visitante. Por lo pronto, los santiagueños apuntan a recuperarse y sostenerse en la pelea por los puestos de arriba.

Las posibles formaciones entre Boca vs. Central Córdoba

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

  • Hora: 21.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Estadio: La Bombonera.

