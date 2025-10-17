17 de octubre de 2025 - 12:09

Boca recibe a Belgrano en La Bombonera por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV en vivo

Una semana y media después del fallecimiento de Russo, Boca recibirá al Pirata en La Bombonera, por la fecha 13 dell Torneo Clausura.

Boca recibe a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.&nbsp;

Foto:

GENTILEZA.

Tras la contundente victoria 5-0 ante Newell’s y mantenerse segundo en la tabla anual, el plantel de Boca vivió días difíciles, pero debió enfocarse rápidamente en el próximo compromiso. En el regreso de los seleccionados de la fecha FIFA, la principal figura, Leandro Paredes, se reintegró al grupo el miércoles.

G3VPLxWWgAAoHqR
Leandro Paredes, capit&aacute;n y figura de Boca Juniors.&nbsp;

La noticia negativa de la semana fue la confirmación de la grave lesión de Alan Velasco, quien no volverá a jugar en lo que resta del Torneo Clausura. En contraste, Claudio Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios al once inicial, recuperado de su dolencia, aunque su lugar es disputado también por Kevin Zenón.

El Xeneize confirmó este jueves la baja definitiva de Edinson Cavani para el duelo contra Belgrano, ya que el uruguayo no pudo superar sus problemas físicos y volvió a trabajar de forma diferenciada. Ante esta realidad, y por el gran momento que atraviesan, la dupla ofensiva titular de Boca seguirá siendo la conformada por Miguel Merentiel junto con Milton Giménez.

La formación de Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Belgrano vs. Boca por el Torneo Clausura

Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Los datos de Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Hora: 18.15

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

