Boca recibe a Belgrano en La Bombonera por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV en vivo

Una semana y media después del fallecimiento de Russo, Boca recibirá al Pirata en La Bombonera, por la fecha 13 dell Torneo Clausura.

Tras la contundente victoria 5-0 ante Newell’s y mantenerse segundo en la tabla anual, el plantel de Boca vivió días difíciles, pero debió enfocarse rápidamente en el próximo compromiso. En el regreso de los seleccionados de la fecha FIFA, la principal figura, Leandro Paredes, se reintegró al grupo el miércoles.

G3VPLxWWgAAoHqR Leandro Paredes, capitán y figura de Boca Juniors. Gentileza. La noticia negativa de la semana fue la confirmación de la grave lesión de Alan Velasco, quien no volverá a jugar en lo que resta del Torneo Clausura. En contraste, Claudio Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios al once inicial, recuperado de su dolencia, aunque su lugar es disputado también por Kevin Zenón.

El Xeneize confirmó este jueves la baja definitiva de Edinson Cavani para el duelo contra Belgrano, ya que el uruguayo no pudo superar sus problemas físicos y volvió a trabajar de forma diferenciada. Ante esta realidad, y por el gran momento que atraviesan, la dupla ofensiva titular de Boca seguirá siendo la conformada por Miguel Merentiel junto con Milton Giménez.

La formación de Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.