Boca Juniors ya se mide con Talleres de Córdoba en los octavos del Clausura

En La Bombonera, el Boca recibe desde hace unos minutos Talleres, en busca de seguir avanzando en la Liga Profesional.

Boca Juniors juega desde hace unos minutos ante Talleres de Córdoba, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que se disputa en La Bombonera, con Sebastián Zunino como árbitro.

El Xeneize se metió en esta instancia de la competencia luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing. Esto le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla anual, y así clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Leandro Paredes El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre. Por ese motivo, el entrenador sólo introducirá dos cambios: los ingresos de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez por Nicolás Figal y Ander Herrera.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante, y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs.