Boca Juniors ya se mide con Talleres de Córdoba en los octavos del Clausura

En La Bombonera, el Boca recibe desde hace unos minutos Talleres, en busca de seguir avanzando en la Liga Profesional.

El Xeneize se metió en esta instancia de la competencia luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing. Esto le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla anual, y así clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante, y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs.

Minuto a minuto y estadísticas:

