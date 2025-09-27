Boca Juniors iguala ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors enfrenta a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con la presencia de los dos públicos. El Xeneize busca un triunfo que le permita alcanzar la cima del Grupo A.
Boca Juniors empata 1 a 1 con Defensa y Justicia, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
20:52
20:48
20:46
20:43
20:38
20:37
20:26
20:21
20:19
20:18
20:11
20:05
19:51
19:26
19:24
19:22
19:05
18:59
18:48
18:34
En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors enfrenta a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con la presencia de los dos públicos. El Xeneize busca un triunfo que le permita alcanzar la cima del Grupo A.
El primer tiempo fue chato, debido al poco vértigo y velocidad de ambos conjuntos. Defensa se dedicó a no dar espacios en campo propio, mientras que el Xeneize monopolizó la posesión del balón sin encontrar caminos para adelantarse en el marcador.
Gran parte de la modorra de la etapa inicial se debió al buen marcaje del Halcón sobre Leandro Paredes. Cada vez que el volante central tomó contacto con la pelota, un futbolista local llegó para presionarlo y no dejarlo actuar libremente. Por ese motivo, a Boca le faltó generación de fútbol.
En ese período sólo hubo tres chances. A los 5', Merentiel probó de media distancia y encontró la buena respuesta de Bologna. A los 24', Lautaro Blanco capturó un rebote de una pelota parada y sacó un remate desviado. Dos minutos más tarde llegó la más clara, cuando Giménez puso bien el cuerpo contra su marcador, la paró de pecho, y disparó sin puntería ante el achique del arquero.
El complemento mejoró en intensidad. Defensa y Justicia se adelantó unos metros en el terreno, y rompió un poco el trámite al generar varias oportunidades clarísimas.
En el lapso de un minuto, entre los 12' y los 13', el dueño de casa se acercó en tres oportunidades. Primero Kevin Gutiérrez metió un buen cambio de frente y Cannavo sacó una volea que se estrelló en el travesaño. En la continuidad de esa jugada, González disparó y Marchesín la mandó al córner. En esa acción, Osorio ganó en las alturas y el uno de Boca nuevamente ahogó el grito.
La respuesta del elenco de Miguel Russo, dirigido interinamente por Claudio Úbeda, llegó con Miguel Merentiel bajando el balón en el área, y con Milton Giménez tirándola por arriba del travesaño al llegar exigido. Más tarde, Alan Velasco probó desde lejos y Damián Fernández lo tapó.
El cero se rompió a los 33', cuando una pelota filtrada encontró a Osorio mano a mano con Agustín Marchesín, que lo bajó dentro del área cometiéndole penal. El juez Jorge Baliño no dudó ni siquiera con la revisión del VAR, y el propio número 7 canjeó la infracción por gol.
Sin embargo, pocos instantes más tarde la historia volvió a tener un giro inesperado. Ander Herrera intentaba rematar cuando Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta, y el juez dictó penal. Leandro Paredes no falló, e igualó el marcador.