Boca Juniors iguala ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors enfrenta a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con la presencia de los dos públicos. El Xeneize busca un triunfo que le permita alcanzar la cima del Grupo A.

Live Blog Post ST: 47' Remate de Paredes desviado Live Blog Post ST: 43' Leandro Paredes ejecutó el penal, gol. 1 a 1 Live Blog Post ST: 41' Ander Herrera recibió la infracción de Kevin Gutiérrez, y el árbitro no dudó. Penal para Boca Live Blog Post ST: 38' Osorio ejecutó el disparo desde los doce pasos, y convirtió. Arriba Defensa y Justicia 1 a 0 Live Blog Post ST: 37' Jorge Baliño revisó la acción en el VAR, y ratificó la infracción. Penal para Defensa Live Blog Post ST: 31' Marchesín bajó a Osorio, y el árbitro cobró penal para Defensa. Live Blog Post ST: 21' Merentiel bajó la pelota para Giménez, que la tiró por encima del travesaño Live Blog Post ST: 16' Cannavo disparó desde afuera del área, sin dirección Live Blog Post ST: 13' Córner para el ingreso en soledad de Osorio, que exigió la notable respuesta de Marchesín Live Blog Post ST: 12' Se despertó Defensa. Cannavo remató de volea al travesaño, y en el rebote Marchesín mandó al córner un disparo de González Live Blog Post ST: 5' Giménez probó desde afuera con un derechazo rasante que se perdió por poco Live Blog Post Empezó la segunda mitad Live Blog Post Entretiempo Live Blog Post PT: 26' Giménez puso bien el cuerpo ante el defensor, y ganó un mal rechace de Defensa. La paró de pecho y disparó desviado en el mano a mano con el arquero Live Blog Post PT: 24' Remate de Blanco desviado, tras el rebote en una pelota parada A Live Blog Post PT: 22' Boca tiene más la pelota y es superior, pero le falta picante en la zona de definición Live Blog Post PT: 5' Buen disparo desde afuera del área de Miguel Merentiel, el arquero respondió correctamente Live Blog Post ¡Empezó el partido! Live Blog Post La formación de Boca Juniors: image Live Blog Post Los once del Halcón de Varela: image El primer tiempo fue chato, debido al poco vértigo y velocidad de ambos conjuntos. Defensa se dedicó a no dar espacios en campo propio, mientras que el Xeneize monopolizó la posesión del balón sin encontrar caminos para adelantarse en el marcador.

Gran parte de la modorra de la etapa inicial se debió al buen marcaje del Halcón sobre Leandro Paredes. Cada vez que el volante central tomó contacto con la pelota, un futbolista local llegó para presionarlo y no dejarlo actuar libremente. Por ese motivo, a Boca le faltó generación de fútbol.

En ese período sólo hubo tres chances. A los 5', Merentiel probó de media distancia y encontró la buena respuesta de Bologna. A los 24', Lautaro Blanco capturó un rebote de una pelota parada y sacó un remate desviado. Dos minutos más tarde llegó la más clara, cuando Giménez puso bien el cuerpo contra su marcador, la paró de pecho, y disparó sin puntería ante el achique del arquero.

image El complemento mejoró en intensidad. Defensa y Justicia se adelantó unos metros en el terreno, y rompió un poco el trámite al generar varias oportunidades clarísimas.

En el lapso de un minuto, entre los 12' y los 13', el dueño de casa se acercó en tres oportunidades. Primero Kevin Gutiérrez metió un buen cambio de frente y Cannavo sacó una volea que se estrelló en el travesaño. En la continuidad de esa jugada, González disparó y Marchesín la mandó al córner. En esa acción, Osorio ganó en las alturas y el uno de Boca nuevamente ahogó el grito. La respuesta del elenco de Miguel Russo, dirigido interinamente por Claudio Úbeda, llegó con Miguel Merentiel bajando el balón en el área, y con Milton Giménez tirándola por arriba del travesaño al llegar exigido. Más tarde, Alan Velasco probó desde lejos y Damián Fernández lo tapó. Baliño no dudó, penal para Defensa y Justicia:



El cero se rompió a los 33', cuando una pelota filtrada encontró a Osorio mano a mano con Agustín Marchesín, que lo bajó dentro del área cometiéndole penal. El juez Jorge Baliño no dudó ni siquiera con la revisión del VAR, y el propio número 7 canjeó la infracción por gol. Sin embargo, pocos instantes más tarde la historia volvió a tener un giro inesperado. Ander Herrera intentaba rematar cuando Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta, y el juez dictó penal. Leandro Paredes no falló, e igualó el marcador. Ander Herrera recibió una dura falta. Penal para Boca:



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cJWnq6lZ9a — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2025 Minuto a minuto y estadísticas: Embed