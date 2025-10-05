Boca es un vendaval: golea a Newell's, 5-0

Boca Juniors ya hace de local ante Newells por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional , buscando un triunfo que le permita acomodarse mejor en la pelea por la cima de la tabla de posiciones.

Boca y el dolor de cabeza por Leandro Paredes: los partidos que se perderá

De movida, el Xeneize muestra algunas modificaciones en sus movimientos: Giménez es el delantero que más retrocede para jugar, mientras que Merentiel se para como hombre más adelantado. Boca domina en el arranque con la posesión, pero no lo traduce en situaciones de riesgo. Paredes encuentra demasiados espacios para jugar y Newell's no parece preocuparse por ello.

Ese Boca parado en campo rival fue decretando cómo se iba a jugar el partido. Esta vez hubo intensidad, presión y, bienvenido sea, mucha movilidad. Velasco (cerrándose para jugar como enlace), Aguirre, Barinaga y los dos puntas fueron siempre punto de descarga y ofrecieron variedad de opciones al excelente pase que suele lucir Paredes. Todo se hizo a máxima velocidad y sin abusar de la gambeta.

El Xeneize no tuvo contemplaciones con un rival que exhibió errores de todo tipo.

Y tras ese arranque, no extrañó una gran jugada de Barinaga sobre la derecha y el posterior cabezazo de Giménez para desatar la locura local y volver a sonreír.

El gol no hizo más que confirmar que de derecha a izquierda estaba lo mejor del local. Apenas un puñado de minutos después, el lateral volvió a generar una chance que no fue gol por centímetros. Y enseguida llegó el segundo de Boca: Giménez tocó para Merentiel, tapó Espínola y el rebote en el palo le cayó al "9", que no falló. La visita no tenía reacción ante un Boca que era insistente en ataque y genera chances.

APARECIÓ MILTON PARA EL 1-0 DE BOCA Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para abrir el partido ante Newell's Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SRKOXTw82o

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974964022626627940&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE MILTON Giménez capturó el rebote tras el remate de Merentiel para el 2-0 de Boca ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SarWFMMeno — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Y con una Bombonera que explotaba de felicidad con los goles, llegó el tercero, tras otra acción donde la defensa visitante solo pudo mirar como era superada: Giménez definió, tapó el "1" rosarino y Ayrton Costa envió a la red de cabeza. Boca arrollaba a un rival sin respuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974966252956229826&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL TERCERO DE BOCA Ayrton Costa tomó el rebote tras una dobleta atajada de Espínola para el 3-0 ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1ki9hDJ1GJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Newell's cambió para el complemento

Fabbiani mostró su absoluto descontento durante toda la parte inicial. Por ello, a la vuelta del descanso, Newell's presentaba cambios en su ofensiva, con Pipa Benedetto como principal referencia para intentar una reacción.

Sin embargo, el problema visitante estaba en la pasividad que exhibió la defensa rosarina: antes de los 5 minutos volvió a repetir desatenciones que le costaron el cuarto gol xeneize, esta vez a través de un exLepra, Aguirre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974975443791929615&partner=&hide_thread=false LEY DEL EX Y GOLEA BOCA Brian Aguirre la empujó en la línea para el 4-0 ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wjY8W48mcK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Y como si lo peor hubiera pasado, Blanco apareció en una corrida extraordinaria para provocar el error del arquero visitante y ampliar la cuenta goleadora. El balón se escurrió entre las piernas de Espínola, tras un potente remate del lateral, ex Rosario Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974977924764770730&partner=&hide_thread=false ZAPATAZO DE BLANCO PARA EL QUINTO DE BOCA El lateral sacó un zurdazo inatajable para el 5-0 sobre Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/C9norWl0kw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Boca aprovecho las enormes ventajas que concedió la visita. Sin presionar en la marca, desconcertado y sin respuestas a la hora de atacar, Newell's se dejó atropellar con insólita facilidad. Y lo pagó caro.

Porque Boca siguió sumando situaciones clarísimas para ampliar la diferencia, aunque esta vez hubo una buena respuesta del arquero leproso.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed